Truy bắt nhóm trộm đi xe biển giả, bẻ khóa xe máy chỉ trong 6 giây ở quận 7, TP.HCM

Ngày 28/6, Công an phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM đã lập biên bản và tiến hành truy xét nhóm trộm bẻ khóa xe máy trong 6 giây.

Nạn nhân bị mất xe là chị N.T.L.H (30 tuổi, tạm trú quận 7) cho biết vào trưa ngày 25/6 có đến đường số 42 để làm việc. Tới nơi, chị H. dựng chiếc xe máy hiệu Future F1 mang biển số 64K1 - 118.39 ở trước nhà số 9.

Hai tên trộm lượn lờ quanh chiếc xe

Phải tới đầu giờ chiều, chị H. mới phát hiện chiếc xe biến mất. Khi trích xuất camera chị mới biết xe đã bị nhóm kẻ gian lấy trộm.

Theo hình ảnh camera ghi lại, có hai người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Sirius mang biển số 52Z1-7478 đến gần xe máy chị H. Sau đó một người bước xuống quan sát xung quanh và chỉ trong vòng 6 giây đã bẻ khóa trộm xe chị H. rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Từ hình ảnh camera được cung cấp, công an đã xác minh biển số 52Z1 - 7478 mà nhóm kẻ gian sử dụng là của chị C.T.Th. Người này cho biết, đó là biển số chiếc xe hiệu Wave của chị đã bị trộm mất tại một của hàng shop thời trang trên đường Huỳnh Tấn Phát hôm 13/6.

Kẻ trộm đã trộm chiếc xe sau vài giây

Theo chị Th, hai kẻ gian xuất hiện trong camera mà chị H. cung cấp cũng là hai người đàn ông có đặc điểm nhận dạng rất giống hai người đã lấy xe chị H. “Riêng biển số xe thì rất có thể nhóm trộm đã sử dụng biển số xe của tôi gắn vào xe Sirius để tiếp tục đi trộm cắp”, chị Th. nói thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 7 điều tra.

Các đây không lâu, vào lúc 13h18 ngày 7/5, trên đường Trần Quốc Toản, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên xảy ra vụ trộm xe máy tương tự chỉ trong thời gian cực ngắn.



Hai thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì dừng lại trước cửa một nhà dân. Sau một hồi quan sát, tên ngồi sau tiến về phía chiếc xe SH rồi dùng một vật lạ bẻ khóa.



Chỉ trong vòng 5 giây, tên trộm đã bẻ khóa được chiếc xe rồi nhanh chóng cùng đồng bọn tẩu thoát. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Người đàn ông mặc áo mưa ngang nhiên bẻ khóa xe máy rồi tẩu thoát trong tích tắc

Theo Hà Ly/SKCĐ