Your browser does not support HTML5 video.

Hai thanh niên ngang nhiên dùng thòng lọng `câu trộm chó` ngay trước mặt chủ nhà 14:15 05/06/2020 Lợi dụng chủ nhà đang bận không để ý, hai tên trộm đi xe máy đã dùng gậy có thòng lọng thắt vào cổ con chó đứng cạnh đấy rồi kéo đi. Sự việc xảy ra, khiến ai cũng phải bức xúc về sự "lộng hành" này. Video: Hiếu Kent