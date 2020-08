Hai thiên thần Song Nhi đã có thể tự ngồi dậy chơi ú òa sau ca mổ "thập tử nhất sinh"

Trưa 9/8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã đưa ra tình hình cập nhật Sức Khỏe của 2 bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi sau 25 ngày kể từ ca mổ tách dính. Hai bé vẫn tiếp tục được tập vật lý trị liệu các chức năng vận động và sức khỏe đã có nhiều tiến triển hơn trước.

Vào sáng nay, hai bé đã có thể tự ngồi dậy, vui vẻ và rất lanh lợi cùng các y bác sĩ đùa vui. Đặc biệt chị Dâu (Trúc Nhi) còn rất thích chơi trò ú òa với các y bác sĩ chăm sóc cho mình sau mỗi cử sữa. Em Táo (Diệu Nhi) thì liên tục lắc lư đôi bàn tay theo từng giai điệu bài hát của các cô.

Trúc Nhi đã có thể ngồi vững một mình.

Ngày 7/8, hai bé đã được các bác sĩ đã cắt 1cm thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu trên người. Dự kiến hai bé sẽ tiếp tục được các bác sĩ thực hiện cắt bột dần để kéo gần khoảng cách giữa hai chân lại và sau đó được tháo để tập đi trong khoảng 6 tuần tới.

Trước đó hai bé đã có thể uống được 20-40ml sữa mỗi ngày. Cả hai đều lanh lợi, trong đó mặc dù Trúc Nhi sử dụng thuốc an thần cao hơn nhưng khi giảm thì tỉnh và rất hoạt bát. Hiện các bé đã không còn cần sử dụng các loại ống hỗ trợ và vết thương đã lành hơn nhiều.

Ê kíp phẫu thuật và gia đình đều rất hạnh phúc khi chứng kiến sức khỏe tiến triển tốt sau hậu phẫu của hai bé và mong rằng các y bác sĩ tiếp tục tận tâm trong việc chăm sóc, điều trị, đồng hành cùng song Nhi.

Diệu Nhi cười rất vui cùng y bác sĩ.

Trước đó, ông Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng 100 triệu đồng cho ê kíp phẫu thuật; tặng bằng khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân tham gia tích cực từ lúc hai bé được phẫu thuật sinh ra cho đến khi tiến hành phẫu thuật tách rời. Ngoài ra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng đã trao tặng hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 40 triệu đồng cho gia đình hai bé.

Vào hồi đầu tháng 7, Diệu Nhi và Trúc Nhi được chẩn đoán dính nhau vùng bụng chậu từ trong bụng mẹ. Hai bé được mổ sinh tại BV Hùng Vương và đưa về BV Nhi đồng Thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến khi được 13 tháng tuổi.

Ca phẫu thuật nổi tiếng của Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Ngày 15/7, sau nhiều lần hội chẩn, Song Nhi được gần 100 y bác sĩ phẫu thuật tách dính. Ca phẫu thuật hoàn thành tốt đẹp, hai bé được đưa về phòng hồi sức ngoại theo dõi và chăm sóc đến nay.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Những hình ảnh ấn tượng gây xúc động mạnh về ca đại phẫu tách rời cặp song sinh dính liền Song Nhi

Theo Thanh Thùy/SKCĐ