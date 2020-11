Xích mích việc cho con ở rể, hai ông thông gia hỗn chiến khiến 1 người chết

Chiều 23/11, ông Chu Viết Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận có sự việc hai thông gia đánh nhau khiến 1 người chết xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955, ngụ thôn 4, xã Quảng Kim) và ông thông gia là Nguyễn Văn Bản (SN 1953, ngụ thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đã xảy ra mâu thuẫn ở khu vực thôn 4 xã Quảng Kim (gần nhà ông Thiệt).



Sau màn cự cãi, cả 2 người lao vào đánh nhau. Trong lúc mất bình tĩnh, ông Thiệt đã dùng dao đâm ông Bản khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra sự việc



Sau khi xảy ra sự việc, ông an xã Quảng Kim đã phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Nguyễn Văn Thiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó.



Chủ tịch xã Quảng Kim cho biết, nguyên nhân dẫn tới án mạng đáng tiếc được cho là mâu thuẫn về việc con trai ông Bản ở rể tại nhà ông Thiệt.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) khi người đàn ông chém vợ chồng thông gia trọng thương rồi tẩm xăng tự thiêu dẫn tới tử vong.



Cụ thể, vào khoảng 5h45 sáng 29/10, sau khi từ TP.HCM về quê ở Bình Định, ông Nguyễn Trong (61 tuổi; quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tìm đến nhà vợ chồng thông gia.

Đó là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi; ngụ thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) và bà Bùi Thị Xuân Ân. Hai bên xảy ra tranh cãi nảy lửa một lúc thì ông Trong bất ngờ dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên rồi lại tiếp tục cầm dao đâm và chém nhiều nhát vào người bà Ân.



Sau khi gây án, ông Trong rời khỏi hiện trường khoảng 20m rồi đổ xăng lên người tự thiêu. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Trong đã tử vong lúc 11h30 cùng ngày tại Bệnh viện

Sau khi tử vong, thi thể ông Trong đã được đưa về cho gia đình tổ chức mai táng vào ngày 30/10. Riêng vợ chồng ông Biên và bà Ân bị thương nặng, hiện vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

