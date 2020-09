Siêu bão Haishen càn quét qua Nhật Bản khiến 2 thực tập sinh người Việt bị mất tích

Hai thực tập sinh này đang làm việc tại công ty cổ phần Aioigumi thuộc tỉnh Miyazaki. Trước đó, do lo ngại nhà ở của những thực tập sinh ở gần công ty không an toàn khi mưa bão nên giám đốc công ty đã đề nghị họ đến lánh nạn tại nhà riêng của mình (nhà riêng chính là văn phòng của công ty nhưng có kiến trúc kiên cố hơn).

TTXVN dẫn nguồn từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoda cho biết do mưa bão quá lớn, đất đã trên sườn núi đã bị sạt lở và rơi xuống căn nhà này. Ngôi nhà bị đổ sập xuống bờ sông khiến vợ con của vị giám đốc này cũng bị mất tích cùng với 2 thực tập sinh người Việt. Còn vị giám đốc này thì bị thương và đang nhập viện điều trị.

Vụ sạt lở đất đá khiến 4 người mất tích, trong đó có 2 thực tập sinh người Việt

Hiện lực lượng chức năng Nhật Bản đang tiến hành công tác điều tra, tìm kiếm người mất tích.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fokouka, ông Vũ Bình cho biết sau khi nhận được thông tin trên, tổng lãnh sự quán đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và bảo hộ công dân Việt Nam.

Trước đó ông Bình cũng cho biết ngay sau khi có thông tin về cơn bão Haishen, lãnh sự quán đã sớm đăng tải thông tin cảnh báo công đồng người Việt trên website của mình và các trang web, fanpage của các tổ chức, hội đoàn người Việt tại khu vực này của Nhật Bản

Ngoài ra, tổng lãnh sự quán cũng duy trì liên lạc chặt chẽ với các hội nhóm người Việt và một vài công ty, trường học có đông đảo người Việt đến công tác để nắm bắt tình hình và đề nghị người dân có những biện pháp phòng tránh bão kịp thời.

Siêu bão Haishen là cơn bão số 10 của Nhật trong năm nay, nó đã càn quét qua đảo Kyushu vào rạng sáng 7/9, với vận tốc gió tối đa ở gần tâm bão lên tới 160 km/h, gió giật lên tới 216 km/h và áp suất ở tâm bão là 955 hPa.

Trước đó, Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán đối với 4.63 triệu người dân tại 10 tỉnh thuộc khu vực Kyushu, Chugoku và Shikoku.

Hơn 200.000 người đã sơ tán đến nơi an toàn, hơn 500.000 hộ gia đình đã bị cắt điện, hệ thống giao thông tạm ngưng hoạt động, các tuyến đường cao tốc bị đóng cửa. Tính đến trưa ngày hôm qua 7/9, khu vực Kyushu có ít nhất 46 người bị thương do bão.

Hiện nay mặc dù bão đã suy yếu nhưng cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo người dân không được chủ quan, vẫn phải đề phòng nguy cơ sóng lớn, sạt lở đất, nước biển tràn bờ gây ngập lụt.

