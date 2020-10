Hai trực thăng đã được huy động đến Huế để cứu hộ các công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Theo Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cùng với một số chỉ huy đơn vị đã có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương để họp bàn về phương án tiếp cận hiện trường, nhanh chóng cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Đầu giờ sáng nay, 2 máy bay trực thăng của lực lượng Phòng không Không quân cùng với 2 tổ bay của Sư đoàn 372 đã có mặt ở sân bay Phú Bài để chờ lệnh. Tại Sở chi huy tiền phương xã Phong Xuân, nhiều phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng đã được tập kết và sẵn sàng lên đường khi nước rút.

Sẽ có 2 trực thăng vào cứu hộ nạn nhân (ảnh minh họa)

Theo thông tin được biết, vào chiều qua, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện ra 3 thi thể của công nhân tử vong do đất đá sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể của 3 công nhân xấu số này đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Những người còn lại vẫn chưa xác định được là có gặp nạn hay không.

Hiện danh tính của 3 nạn nhân được xác định là anh Lê Văn S. (SN 1986); anh Trương Văn N. (SN 1986) và anh Lê Văn H. (SN 1983), cả ba cùng là người thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Các công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện

Với hơn 10 công nhân bị vui lấp cùng với đoàn cán bộ 13 người mất tích thì đến nay tổng cộng đã có hơn 20 người đang bị mất tích. Trong số những người mất tích này có cả Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân Khu 4.

