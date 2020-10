Hải Tú: Hot girl mạng xã hội bỏ tất cả để đi du học và con đường trở thành nàng thơ của M-TP Talent

Hải Tú là ai?

Hải Tú (Lê Quang Hải Tú, 21 tuổi) là nàng mẫu lookbook Sài thành thu hút lượng lớn người theo dõi bởi gương mặt đẹp mong manh và thần thái hơn người. Từ những ngày đầu được biết tới, Hải Tú đã khiến không ít người trầm trồ với nhan sắc của mình.

Không scandal, không thị phi, Hải Tú vẫn dễ dàng nổi lên như một hiện tượng được cư dân mạng mến mộ nhờ nhan sắc đúng chuẩn "thần tiên tỉ tir" và cuộc sống của một người mẫu mạng, một sinh viên du học như mơ. Không chỉ có khả năng nghệ thuật mà học vấn của Hải Tú cũng khiến nhiều người "chóng mặt" với vốn tiếng Pháp lưu loát.

Người mẫu, diễn viên trẻ Hải Tú

Có lẽ đó cũng là lý do Hải Tú vẫn nặng lòng với sự nghiệp học hành và âm thầm bỏ lại sự nổi tiếng ở quê hương, lên đường đi du học. Chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người, cô cho biết mình đã du học ở Toulouse Pháp trong 4 năm chuyên ngành Sinh học và Sinh thái học. Ước mơ của Hải Tú là trở thành bác sĩ thú y, nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã.

Điều này cũng gây bất ngờ cho nhiều người bởi hầu hết cho rằng Hải Tú rất hợp làm người mẫu ảnh và có thể sẽ tiến xa hơn nếu theo đuổi lĩnh vực này.





Sự nghiệp của Hải Tú

Hải Tú bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn sau một bộ ảnh tham gia cuộc thi về phong cách, thời trang giới trẻ năm 2012, khi ấy cô nàng mới 15 tuổi. Thân hình mong manh, quyến rũ, gương mặt xinh xắn với thần thái khác biệt đã giúp Hải Tú nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hải Tú sở hữu mặt mộc cực phẩm

Sau đó, cô nàng thường xuyên tham gia chụp lookbook cho các cửa hàng thời trang và là mẫu ảnh nghệ thuật. Chỉ riêng gương mặt với nét đẹp "hiếm có khó tìm", Hải Tú nhanh chóng được lòng người xem, ghi dấu ấn trong những bộ ảnh mình tham gia.

Năm 2015, Hải Tú trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ khi phủ sóng rộng rãi trên báo chí cũng như mạng xã hội . Với sự nổi tiếng lúc đó, "nàng thơ Hải Tú" hay "hot girl Hải Tú" trở thành danh xưng gắn liền với cô gái khi ấy 21 tuổi.

Hải Tú là nàng thơ của rất nhiều bộ lookbook lung linh

Tuy nổi tiếng và sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Hải Tú lại rất "kị" khi bị gọi là hot girl . "Nàng thơ look book" cho rẳng sử dụng danh xưng hot girl nhiều sẽ khiến bản thân từ này mất đi giá trị. Hải Tú cho rằng cô nàng có cơ hội được tham gia vào giới nghệ thuật, chụp ảnh là do cái duyên và Hải Tú của những năm 2016 vẫn sẽ ưu tiên việc học lên hàng đầu. Nếu vẫn còn duyên với nghệ thuật thì cơ hội sẽ tự đến.

Quả đúng là như vậy, hiện tại sau khi đã hoàn thành việc học, Hải Tú đã có thể tiếp tục con đường nghệ thuật đang dang dở. Bất ngờ đầu quân cho công ty giải trí hot nhất hiện nay - M-TP Talent, Hải Tú đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng bởi năng lực bản thân. Trước khi tham gia M-TP Entertainment, Hải Tú đã từng tham gia MV "Blue Tequila" của Táo với tư cách là nữ chính.

Hải Tú là nữ chính trong MV mới của Táo

Ngay khi tin vui được công bố trên mạng xã hội, Facebook cá nhân của Hải Tú tăng follow liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô nàng được netizen kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai không xa.

Hải Tú gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP

Đời tư của Hải Tú

Trong thời gian du học, Hải Tú đã tình có mối tình như mơ với bạn trai người nước ngoài. Ai theo dõi Instagram của Hải Tú đều từng phải “phát ghen” vì chuyện tình của cô nàng và bạn trai nước ngoài. Nhưng khi được hỏi, cô cho biết mình không muốn chia sẻ gì nhiều bởi tình cảm là điều riêng tư. Những hình ảnh đăng lên mạng xã hội cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm như bao cặp đôi khác mà thôi, nên cô mong rằng, độc giả cũng như người theo dõi hiểu và tôn trọng sự riêng tư đó.

Hải Tú từng có bạn trai nước ngoài

Tuy nhiên Hải Tú của thời gian hiện nay đã "dấn thân" vào showbiz nên các trang mạng xã hội của cô nàng đều đã rất "sạch sẽ" và chuyên nghiệp. Điều này cũng cho thấy rằng Hải Tú đã sẵn sàng nghiêm túc với con đường nghệ thuật.

Đời tư của Hải Tú vào năm 2020 vẫn còn là một bí ẩn nhưng dường như những dự án nghệ thuật sau này của cô nàng mới là những thứ cư dân mạng thực sự quan tâm. Với tư cách là nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment , con đường nghệ thuật của Hải Tú trong tương lai được dự đoán sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ