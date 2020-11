Điều tra nguyên nhân việc 2 vợ chồng bỗng hóa 'ngọn đuốc sống' trong nhà riêng ở Đồng Nai

Tin tức mới nhất ngày 5/11, theo Công an TP.HCM, vào khoảng 14h30 chiều 4/11 đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà dân ở tổ 4, ấp Xóm Gốc, xã Long An, H.Long Thành (Đồng Nai) khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng

VTC News đưa tin, thông tin ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên một số người dân phát hiện từ nhà vợ chồng anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến có đám cháy phát ra. Mọi người vội vã đập cửa cổng và phá khóa xông vào thì phát hiện cả hai vợ chồng đang bị lửa cháy khắp người, lửa cũng lan ra khắp nơi trong nhà.

Ngay lập tức, người dân đã xúm vào dập lửa và đưa 2 nạn nhân tới Bệnh viện Long Thành cấp cứu. Tại đây, anh Hùng và chị Tiến bị bỏng toàn thân ở mức độ nặng (độ 3), toàn thân bong tróc, da cháy xém.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đêm 2/11 vừa qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra vụ cháu quán bar nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong. Địa điểm xảy ra vụ việc là quán bar X5 (thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Danh tính 3 nạn nhân là Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai), tất cả đều tử vong do ngạt khí.



