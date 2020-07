Hai vợ chồng tại Nghệ An bị cán bộ ngân hàng lừa đảo với khoản vay “ảo” 1,2 tỉ đồng

Bị từ chối ở ngân hàng nhưng về nhà lại được đưa giấy tờ kí giải ngân?

Ngày 18/7/2020, hai vợ chồng anh chị Trần Tử Sơn và Nguyễn Thị Thanh Loan trú xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An ) đã lên tiếng phản ánh về việc nhân viên ngân hàng đã có hành vi lập hồ sơ giả và cấu kết lừa đảo số tiền 1,2 tỉ đồng

Năm 2014, vợ chồng anh Sơn chị Loan có tới ngân hàng để thế chấp nhà đất nhằm mục đích vay vốn 1,2 tỉ đồng. Thế nhưng hồ sơ của anh chị đã bị từ chối vì cán bộ ngân hàng giải thích muốn giải ngân phải có hợp đồng kinh tế, dự án cụ thể.



Bẵng đi một thời gian, cán bộ ngân hàng đã chủ động đến nhà gặp chị Loan trong lúc anh Sơn đi vắng, thuyết phục chị ký vào hồ sơ để giải ngân. Chị Loan bán tín bán nghi ký giấy tờ rồi đưa cho cán bộ ngân hàng đem về.



Giấy tờ đã đưa nhưng tiền thì mãi không thấy đâu, anh chị như ngồi trên đống lửa. Một ngày anh trai của anh Sơn là Trần Tử Trường, một doanh nhân trên địa bàn, có đem tới cọc tiền 200 triệu đưa cho chị Loan, nói là cán bộ ngân hàng đưa trước chừng này, 1 tỉ còn lại khi nào có đủ vốn sẽ gọi lên nhận.



Dù vẫn chưa nhận được 1 tỉ còn lại như lời hứa hẹn, thời gian sau có cán bộ ngân hàng liên tiếp đến làm việc, thúc giục trả lãi nợ ngân hàng, dọa sẽ phát mại nhà cửa nếu anh chị không hoàn trả lãi. Hai vợ chồng lúc bấy giờ hoang mang nhưng vẫn phải chạy vạy số tiền 66 triệu đồng để trả lãi.



Không hoàn trả được đủ số tiền theo giấy tờ đã kí, tháng 1/2020 ngân hàng đã khởi kiện và TAND huyện Nghĩa Đàn xử tuyên buộc vợ chồng Sơn Loan phải trả toàn bộ lãi và gốc cho ngân hàng, tổng cộng hơn 2 tỉ.



Tại phiên tòa, vợ chồng Sơn Loan mới được biết món tiền vay 1,2 tỉ đồng nói trên đã được chuyển cho bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1985 trú phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa).



Nhờ giấy tờ ủy nhiệm chi do chị Loan ký lúc trước mà số tiền này đã được giải ngân và chuyển cho chị Huyền, theo “Hợp đồng mua bán nông sản” số 40 ngày 17.1.2014 giữa 2 bên. Theo lời khai của chị huyền sau khi rút 1,2 tỉ đồng từ tài khoản, chị đã trao lại toàn bộ cho bà Loan.



Chị Huyền được triệu tập tới phiên tòa với tư cách nhân chứng nhưng vắng mặt. Việc giao nhận 1,2 tỉ này cũng không hề có giấy tờ chứng minh.



Khi nghe tin, vợ chồng Sơn - Loan bàng hoàng bởi anh chị chưa hề gặp hay quen biết gì chị Huyền, không ký kết “hợp đồng mua bán nông sản” gì cả và không nhận được đồng nào từ bà Huyền. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận, tuyên vợ chồng Sơn-Loan thua kiện.



Cũng theo nội dung bản án, ông Trần Tử Trường là anh ruột ông Sơn khai đã nhận 1,2 tỉ từ ngân hàng về giao lại cho vợ chồng Sơn-Loan mặc dù ông chỉ khai nhận cầm 200 triệu đồng từ cán bộ ngân hàng.



Đưa tài khoản ngân hàng cho cán bộ “mượn”? Để tìm hiểu rõ ràng chân tướng vụ việc, anh chị Sơn Loan đã cất công đi tìm chị Huyền tại Quỳ Châu, Nghệ An. Sau khi trao đổi, chị Huyền đã thừa nhận mình không hề quen biết anh Sơn chị Loan mà có một cán bộ ngân hàng tên Đông là người quen của chị đã ngỏ ý “mượn” tài khoản rút tiền.



Không ngờ mình lại dính vào một đường dây lừa đảo chị Huyền thuật lại lúc đó anh Đông gọi về ngân hàng, rút tiền từ tài khoản cá nhân xong đưa lại cho chị Loan, mặc dù trước đó không biết chị Loan là ai. "Lúc giao tiền có cả anh Đông, chị Loan và hai người nữa" - bà Huyền nói.

Sau đó, khi được biết đang trò chuyện cùng vợ chồng Sơn-Loan, bà Huyền tỏ ra bất ngờ, hoảng hốt vì không phải là người chị đã gặp lúc trước.



Toàn bộ cuộc trao đổi đã được ông Trường bố trí quay video lại và giao nộp cho TAND tỉnh Nghệ An, cơ quan đang thụ lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm.



