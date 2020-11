Hai vụ cướp cây xăng xảy ra liên tiếp tại Tiền Giang khiến nhiều người hoang mang

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 80: Trâu rừng nổi điên đuổi sư tử chạy vòng quanh đồng cỏ

Dân gian có câu " con giun xéo lắm cũng quằn ", huống hổ trâu rừng vốn là một loài vật to lớn và đầy sức mạnh nên cũng nhiều lúc chúng vùng lên khiến cho những kẻ săn mồi như sư tử phải bỏ chạy.