Hai xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ

Ngày 31/5, Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn do hai xe ô tô gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, ô tô biển số TP.HCM di chuyển trong trung tâm thành phố, trên xe ngoài tài xế còn 3 người khác, trong đó có 2 em nhỏ. Khi xe lưu thông đến đoạn ngã tư đường Phạm Văn Đồng giao với đường Lý Thái Tổ (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô 7 chỗ mang biển số Đồng Nai. Xe ô tô mang biển Đồng Nai chở theo khoảng 8 người, trên xe có 5 trẻ nhỏ.

Do va chạm mạnh, cả 2 xe ô tô đều bị lật ngang ra đường, nhiều người kẹt lại trong xe. Thấy tai nạn, người dân đã nhanh chóng lại gần, tìm cách lật lại chiếc xe 7 chỗ, phá cửa và giải cứu những người gặp nạn còn mắc kẹt trong xe. Tại hiện trường, hai xe ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn , nằm chắn giữa ngã tư. Vụ tai nạn khiến 7 người trong số hơn 10 người ngồi trên 2 xe bị thương. Được biết trong xe 7 chỗ có cụ bà cao tuổi bị thương rất nặng, những người khác bị thương nhẹ.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, một trong hai xe này đã cố tình vượt đèn đỏ nên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Hiện CSGT TP. Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mới đây vào ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong thương tâm. Theo thông tin trên báo gia đình và xã hội , 2 học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kim Sơn điều khiển xe máy di chuyển trên đường 481, thì xảy ra va chạm trực diện với một chiếc xe tải chở vật liệu trên địa bàn thuộc xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn.

Sau va chạm mạnh, 2 em học sinh ngã văng xuống đường, bị thương nặng. Chiếc xe máy của nạn nhân cung hư hại nặng, nằm cách xe ô tô tải vài mét. Các nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

