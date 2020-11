Nhờ 2 đồng nghiệp nữ đến dọn nhà, gã đàn ông máu lạnh hãm hiếp tàn bạo rồi chặt xác phi tang

Theo thông tin từ trang ETToday, vụ việc kinh hoàng này mới xảy ra tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc . Hai nạn nhân đã bị người quen lợi dụng, hãm hiếp rồi sát hại tàn bạo, sau đó chặt xác phi tang.



Được biết, 2 nạn nhân đều là nhân viên của một công ty trang trí nội thất ngoại thất ở TP Tây An. Điều đáng sợ hơn là, kẻ giết người không ai khác chính là nam đồng nghiệp của họ.

Hung thủ mặc áo màu xanh tím than



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 26/10. Vào thời điểm trên, gã hung thủ nhờ 2 nạn nhân mang giúp vật liệu trang trí nhà cửa lên trên nhà mình. Vốn là đồng nghiệp nên 2 nữ nhân viên không nghi ngờ gì, hết mình giúp đỡ.



Khi đến tầng trệt, một nữ đồng nghiệp bận nghe điện thoại nên người đàn ông này cùng người còn lại mang đồ lên trên nhà trước.



Vừa bước vào trong nhà, hung thủ lập tức tấn công nữ đồng nghiệp, ép người này phải quan hệ tình dục với mình. Sau khi đã thực hiện hành vi thú tính, người này liền sát hại nạn nhân để bịt miệng.



Chưa dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục gọi điện cho người còn lại đang đứng dưới tầng trệt. Khi người này vừa lên nhà, hắn cũng thực hiện hành vi tàn ác tương tự, sau đó giết hại nạn nhân.



Sau khi gây án, người đàn ông máu lạnh bình tĩnh phân xác hai cô gái để lên kế hoạch phi tang. Sau đó, hắn ta đóng gói các phần thi thể vào thùng giấy, lái xe về quê nhà ở tỉnh An Huy để phi tang.

Clip ghi lại cảnh hung thủ và nạn nhân đầu tiên chuyển đồ lên nhà

Sau một thời gian không thể liên lạc với 2 cô gái, nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát nhanh chóng tìm được nhà hung thủ, phát hiện ra sự việc kinh hoàng và phát lệnh truy nã



Khi trở lại TP Tây An vào ngày 5/11, hung thủ lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Từ đoạn clip trong thang máy tòa nhà ghi lại, hung thủ đã mặc trang phục màu xanh tím than, cùng nạn nhân đầu tiên vận chuyển các vật phẩm lên nhà. Đây chính là hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi mất liên lạc với mọi người.

Hiện, hung thủ đang bị cảnh sát tạm giữ để tiếp tục điều tra.





