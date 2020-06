Ham tập gym, nam thanh niên 20 tuổi suýt bị suy thận

Cũng theo bác sĩ Nguyên, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bí tiểu, mệt mỏi, đau cơ. Sau khi thăm khám bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tiêu cơ do tập thể hình gắng sức quá mức dẫn đến bị tổn thương.

Cũng theo người mẹ này, bố cháu tập nhiều năm nên sức khở tốt, có thể tập nặng. Còn bệnh nhân mới tập mà đã tập đập tạ và nâng tạ nên quá sức dẫn đến mệt mỏi, bí tiểu.

Khi được đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ đã nhanh chóng sử dụng phương pháp bài niệu tích cực, uống nhiều nước. Nói về trường hợp này, bác sĩ Nguyên nhận định: “Bệnh nhân có tiền sử viêm cầu thận nên nguy cơ suy thận sẽ cao hơn những người khác. Rất may mắn bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời, cơ tổn thương nhiều nhưng thận còn thông suốt, nước tiểu vẫn còn, không bị bí tiểu”.

Bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Nguyên cảnh báo: Nếu người bị tiêu cơ mà nước tiểu không còn là tắc ống thận, với trường hợp này người bệnh không được uống nước vì sẽ gây phù, phải đến trung tâm y tế khám và điều trị ngay. Nếu đến sớm bệnh điều trị hiệu quả còn tới muộn có thể dẫn đến tắc ống thận gây ung thư thận và phải chạy thận nhân tạo mất thời gian tới hàng tháng trời.

Giám đốc Trung tâm chống độc cũng cảnh báo, bệnh nhân mắc bệnh tiêu cơ chủ yếu xảy ra ở người vận động mạnh đột ngột, vận động mạnh tăng lên bất thường. Triệu chứng của bệnh là đau cơ, mỏi cơ, sung cơ, nước tiểu ít dần, chuyển màu sẫm. Tổn thương cơ làm giải phóng các chất từ cơ, gây tắc ống thận từ đó dẫn đến suy thận.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận. Video: HanoiTV