Han Ji Min U40 vẫn có gương mặt baby như nữ sinh nhờ trung thành với loại nước detox làm từ chuối

Han Ji Min sinh năm 1982 (38 tuổi), ra mắt năm 2003 và được nhiều người biết đến thông qua bộ phim đình đám - Nàng Dae Jang Geum. Không còn hoạt động nhộn nhịp trong showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình bấn loạn bởi gương mặt baby với những đường nét trong sáng, thánh thiện chẳng kém các mỹ nhân hack tuổi khác.

Mới đây trong chương trình làm đẹp Get It Beauty, Han Ji Min tiết lộ bí quyết duy trì nhan sắc đôi mươi và vóc dáng mi nhon đáng ngưỡng mộ.



Nữ diễn viên cho hay, cơ thể cô rất dễ bị sưng phù nên luôn phải tìm tới những loại nước uống giúp giải độc, thanh nhiệt. Thời điểm tham gia bộ phim Secret Agent (2016), Han Ji Min đã phải giảm cân trong 2 tuần để phù hợp với tạo hình của vai diễn.



Kể từ đó tới nay, Han Ji Min trung thành với loại nước detox giúp giảm cân, giữ dáng đẹp da có tên Banana Vinegar (giấm chuối).

Han Ji Min chia sẻ trong chương trình rằng, chuối vốn chứa lượng kali cao nên có thể loại bỏ được tình trạng dư thừa nước trong cơ thể, từ đó sẽ cải thiện được chứng sưng phù và giải độc cơ thể hiệu quả.

Cô thường tự làm giấm chuối tại nhà để uống dần các ngày trong tuần. Với giấm chuối đậm đặc, mỗi lần uống cô pha loãng với nước lọc và thêm đá. Cứ như vậy nữ diễn viên đã trung thành với loại nước này suốt 4 năm.



Han Ji Min hướng dẫn cách làm giấm chuối vô cùng đơn giản.



Chuẩn bị: Chuối, đường nâu và giấm trắng với tỉ lệ 1:1:1.

Cách làm:

- Cắt từng lát chuối đều nhau.



- Cho đường nâu vào lọ đựng và đổ giấm vào.

- Dùng thìa khuấy đều lên.

- Cuối cùng cho chuối đã cắt lát vào là xong.



Ngoài giàu thành phần kali có tác dụng tiêu độc, giảm phù nề. Ăn chuối còn giúp giảm căng thẳng, trầm cảm do có hàm lượng cao tryptophan, được chuyển đổi thành serotonin –một chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng điều chỉnh tâm trọng, tạo cảm giác hạnh phúc.

Chuối còn được biết đến là một loại thực phẩm bổ máu, cung cấp nguồn sắt cho người bệnh thiếu máu.

