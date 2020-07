Mẹ lừa tiền nhiều người rồi bỏ trốn, 'tiểu tam' của Thế Giới Hôn Nhân phải lên tiếng xin lỗi

Mới đây, mẹ diễn viên Han So Hee dính phải bê bối lừa đảo và chiếm đoạt tiền của người khác. Liên quan đến vụ việc này, nàng ' tiểu tam ' của Thế Giới Hôn Nhân đã lên tiếng giải thích và xin lỗi.

Trên tài khoản chính thức của mình, Han So Hee viết: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân vì đã phải trải qua tâm trạng hoang mang như đang đứng trên vách đá cheo leo. Tôi không dám đếm thử xem có bao nhiêu nạn nhân, tuy nhiên tôi chắn chắn rằng họ đang trong tình trạng suy sụp, không phải an ủi là được. Tôi muốn chân thành xin lỗi những người đang bị tổn thương vì vụ việc, tôi thực sự xin lỗi".

Han So Hee.

Theo nữ diễn viên, hành động của mẹ khiến cô vô cùng xấu hổ. Theo nàng 'tiểu tam', cha mẹ cô đã ly dị từ 20 năm trước và cô cũng ít liên lạc với mẹ mình trong thời gian qua.





Từ khi 5 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã ở với ông bà. Khi lên cấp 3, Han So Hee chuyển tới nơi mẹ mình sinh sống là Ulsan. Thế nhưng, cô vẫn ở với bà nội. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển tới Seoul và bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên

Vì không liên lạc với mẹ nhiều nên mãi đến năm 20 tuổi, Han So Hee mới biết về các khoản nợ của mẹ mình. Do đó, từ khi debut, cô luôn cố gắng làm việc hết mình để trả nợ cho mẹ. Tôi cũng liên lạc với các chủ nợ và biết được mẹ đã sử dụng danh nghĩa, tên của cô để vay tiền nhưng không chịu trả. Do đó, nữ diễn viên bỗng nhiên phải chịu một món nợ quá lớn.

Gần đây, nữ diễn viên được mọi người chú ý bởi nhan sắc lộng lẫy khi vào vai "tiểu tam" trong phim Thế Giới Hôn Nhân.

Trước đây không lâu, một tài khoản đã lên tiếng tố cáo mẹ Han So Hee lừa tiền thông qua phương thức mỗi tháng phải đóng một số tiền vào quỹ chung mà mẹ nữ diễn viên tổ chức. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì mẹ Han So Hee bất ngờ biến mất và không trả tiền, khiến họ mất hơn 26,9 triệu won.





Han So Hee là một nữ diễn viên nổi tiếng tại Hàn, gần đây cô càng được mọi người chú ý bởi nhan sắc lộng lẫy khi vào vai "tiểu tam" trong phim Thế Giới Hôn Nhân.



[MV] The World of the Married (Cha Soo Kyung - Can't Forgive)(Lyrics /Engsub CC /Vietsub CC)



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ