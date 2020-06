Your browser does not support HTML5 video.

Hàng chục thanh niên cầm dao rựa, chai thủy tinh đựng xăng hỗn chiến gây náo loạn đường phố 15:50 29/06/2020 Hơn 30 thanh niên cầm dao rựa, chai thủy tinh đựng xăng tham gia hỗn chiến tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào tối ngày 28/6.