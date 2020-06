Hãng kem 'quốc dân' Tràng Tiền ở Hà Nội lần đầu diện 'áo mới' sau 60 năm

Nếu đã từng ghé thăm Hà Nội , khi nhắc tới món ngon ở Thủ đô thì hẳn ai cũng không thể không nhắc đến hãng kem 'quốc dân' Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền ra đời từ năm 1958 với nhiều hương vị kem ngon lành như cốm dẻo, ốc quế vani, sô cô la,... khiến không biết bao thế hệ mê mẩn. Kem Tràng Tiền đã trở thành một trong những món ăn gắn liền với con người Hà Nội, với hương vị giản dị nhưng thơm ngon đi cùng năm tháng. Dù vậy, suốt nhiều năm, trong trí nhớ của nhiều người, thứ đọng lại về kem Tràng Tiền hầu như là vị kem của hãng, còn hình ảnh logo hay bao bì thì không phải ai cũng nhớ, ngoài một màu xanh cốm mát mắt.

Tuy nhiên, mới đây thương hiệu kem đã quyết định chuyển mình, khiến không ít người trầm trồ khi thay đổi hoàn toàn diện mạo thương hiệu sau hơn 60 năm. Khi ghé thăm khu phố Tràng Tiền những ngày cuối tháng 5 vừa qua, người dân sinh sống tại Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước không gian hoàn toàn mới lạ nơi đây. Hãng kem Tràng Tiền quốc dân đã quyết định thay đổi từ logo cho đến màu sắc và không gian cửa hàng. Hiện cửa hàng được sơn theo tông màu chủ đạo là xanh lá và trắng, nổi bật trên khu phố Tràng Tiền. Logo mới có hình que kem - gợi nhớ về món quà vặt từng gây thương nhớ qua biết bao thế hệ trong nhiều năm.

Ngay cả không gian bên trong cũng được thay đổi toàn diện, từ phông chữ cho tới bộ nhận diện thương hiệu. Cửa hàng mang kiến trúc Pháp cổ điển trên nền sơn xanh trắng tinh tế, dịu dàng, với một số đồ nội thất thể hiện phong cách Hà Nội. Khách hàng có thể đi dọc con đường nhỏ lát đá, đi qua mái vòm với hàng đèn cổ kính mới được cải tạo vào bên trong mua bán. Sau một thời gian sửa sang, cửa hàng kem quốc dân đã 'lột xác' hoàn toàn và nhanh chóng trở thành địa điểm mới được giới trẻ tới check-in, chụp ảnh.

Ngay cả cung cách phục vụ cũng được đổi mới, khi tới mua kem khách hàng sẽ lịch sự xếp hàng, nghe theo sự chỉ dân của nhân viên, không còn cảnh lộn xộn chen lấn như kia. Cửa hàng vẫn sử dụng bảng giá in lớn, thanh toán tiền mặt truyền thống song song hỗ trợ thanh toán điện tử để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Không chỉ vậy, để phục vụ khách tới thưởng thức kem tại chỗ, nơi đây cũng đã cải tạo không gian để có chỗ để xe rộng rãi, có khả năng chứa tới hàng trăm chiếc xe máy.

Chia sẻ về sự 'lột xác' ngoạn mục này, Tổng giám đốc thương hiệu Kem Tràng Tiền, ông Nguyễn Thế vinh cho hay: "Hương vị của Kem Tràng Tiền đã gắn bó với người dân sống tại Hà Nội suốt nhiều năm qua. Cần phải có một bộ nhận diện mới ấn tượng, dễ nhớ, khác biệt, không thể trộn lẫn để khẳng định rằng: Việt Nam chỉ có một thương hiệu Kem Tràng Tiền chính hãng này, với vị thế hàng đầu trên thị trường". Ông Vinh cũng hi vọng hình ảnh mới vẫn có thể mang hơi hướng hoài cổ, gợi nhắc vị kem đã làm siêu lòng biết bao thế hệ, vừa có nét tinh tế, mang đậm hơi thở thời đại mới.





Có lẽ, việc thay đổi này của Kem Tràng Tiền là một quyết định táo bạo nhưng đúng đắn, bởi nơi đây đã gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Giới trẻ tại Hà thành vô cùng yêu thích diện mạo mới của hãng kem lâu năm này, vừa ăn kem vừa thỏa sức check-in, sống ảo ở cửa hàng có vô số góc đẹp. Không chỉ giới trẻ, không ít gia đình cũng cùng nhau tới đây để thưởng thức hương vị kem ngọt ngào tuổi thơ trong không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ