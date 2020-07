Phòng dịch COVID-19, loạt hot girl tự cách ly tại nhà sau khi du lịch Hội An - Đà Nẵng

Thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 tại Việt Nam đã bùng phát trở lại và là chủ đề được cả nước quan tâm. Hàng loạt các ca nhiễm mới được phát hiện tại Đà Nẵng, do đó những người từng đến thành phố này trong tháng 7 cần phải có tinh thần tự giác, theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà, bảo vệ Sức Khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh.



Sau khi có lịch trình tại Hội An - Đà Nẵng, hàng loạt các hot girl nổi tiếng như Ngọc Thảo, ca nương Kiều Anh, Hạt Mít... đều đã tự chủ động áp dụng các biện pháp cách ly. Thậm chí có người còn đi xét nghiệm COVID-19.

Chia sẻ của Ngọc Thảo và Hạt Mít.



Cụ thể, dù đã ở Hội An từ ngày 12/7 nhưng Ngọc Thảo và Hạt Mít vẫn tự giác cách ly tại nhà để bảo vệ sức khỏe. Thậm chí, đến sáng 29/7 hai cô nàng này còn tự nguyện đi xét nghiệm COVID-19 và đang chờ đợi kết quả.



Bên cạnh đó, Đặng Tiểu Tô Sa - cháu gái PGS. Văn Như Cương sau khi có mặt tại sân bay Đà Nẵng tối 25/7 cũng đang tự cách ly tại nhà. Theo cô nàng chia sẻ, sau khi máy bay hạ cánh cô cùng gia đình đã đi xe riêng về thẳng Quảng Nam mà không tiếp xúc với bất kỳ ai. Được biết, Tô Sa cũng đã liên hệ hotline bộ y tế để báo cáo chi tiết lộ trình di chuyển của mình.

Tô Sa cũng đã liên hệ hotline bộ y tế để báo cáo chi tiết lộ trình di chuyển của mình.



Ngoài ra, ca nương Kiều Anh - chị dâu Tô Sa cũng đã thực hiện khai báo y tế qua mạng và tự cách ly tại nhà, xin cho cậu con trai nghỉ học 14 ngày để cách ly cùng mẹ.

Ca nương Kiều Anh - chị dâu Tô Sa cũng đã thực hiện khai báo y tế qua mạng và tự cách ly tại nhà.



Hành động tự giác của các hot girl trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp và căng thẳng rất đáng được khen ngợi. Nhiều người hi vọng mọi người cũng sẽ tự giác chấp hành nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh.

