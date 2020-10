Hàng loạt smartphone giảm giá cực sốc sau 1 năm lên kệ, cơ hội đổi "dế" mới cho bạn đến rồi đây

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno 10x zoom chính hãng hiện đang được bán với giá 10 triệu, đã giảm 10.9 triệu so với hồi tháng 6/2019 ra mắt tại Việt Nam. Máy có màn hình 6.6 inch, độ phân giải full HD+, tấm nền OLED. Sản phẩm sử dụng kiểu thiết kế "vây cá mập" giúp màn hình hiển thị tràn viền trọn vẹn. Máy được trang bị RAM 8 GB, chip Qualcomm Snapdragon 855 và viên pin 4.065 mAh. Hệ thống cụm camera chất lượng với 3 camera sau gồm 48 MP, 13 MP và 8 MP, khả năng zoom lai 10x.

Blackberry Evolve

Hồi đầu ra mắt tại Việt Nam vào nửa đầu năm 2019, chiếc điện thoại này có giá 8 triệu đồng. Đến nay đã giảm chỉ còn khoảng 3 triệu. So với những dòng điện thoại giá rẻ hiện nay Blackberry Evolve có thiết kế không được đẹp mắt cho lắm, màn hình có viền đen trên và dưới khá dày. Nhưng bù lại thì khả năng hiển thị của máy khá tốt. Blackberry Evolve có màn hình IPS 6 inch, Full HD+. Cấu hình máy gồm chip Snapdragon 450, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB, dung lượng pin 4.000 mAh có kết hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0.

Galaxy Z Flip

Đây là mẫu smartphone sở hữu màn hình gập thế hệ thứ 2 của Samsung. Hồi đầu ra mắt vào tháng 2, sản phẩm này được bán với giá 36 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay tại một số hệ thống trên toàn quốc giá của Galaxy Z Flip chỉ còn khoảng 19.9 triệu. Sản phẩm có 2 phiên bản màu đen và tím, màn hình có kích thước 6.7 inch, độ phân giải full HD, khi gập lại máy chỉ còn kích thước nhỏ như hộp phấn trang điểm. Sản phẩm có cấu hình mạnh và nhiều công nghệ đi kèm.

iPhone 11 Pro Max

Tháng 9/2019, iPhone 11 Pro Max xách tay bản 84 GB được bán với giá 36 triệu đồng. Sau tròn một năm ra mắt thị trường, đến nay chiếc smartphone này đã giảm giá chỉ còn giá 24 triệu đồng. Thiết bị này sở hữu chip Bionic A13, màn hình 6,5 inch, phần notch được làm to hơn bình thường.

Google Pixel 4 XL

Đúng 1 năm trước, chiếc smartphone này được bán với giá 25 triệu đồng. Đến nay, các của hàng đều chào bán với mức giá chỉ còn 14 triệu đồng, giảm 11 triệu so với bằng giờ năm ngoái. Google Pixel 4 XL sở hữu màn hình 6.3 inch, 2K, chip Snapdragon 855 và RAM 6 GB.

Theo Phương Hoa/SKCĐ