Ngỡ ngàng hàng ốc dừa xào chỉ bán độc 1 món, giá tận 120k/lon ốc mà vẫn hết veo

Dù không hề giáp biển, tuy nhiên khó có nơi nào có nhiều loại ốc tươi ngon nổi tiếng như ở TP.HCM . Không thể đếm nổi ở quận 4 có bao nhiêu tiệm ốc, hàng ốc trứ danh, ngày nào cũng đông nghịt khách, tới mức người Sài Gòn còn nói đùa nhau đây chính là 'thánh địa ẩm thực ' của các quán ốc.

Đa phần người Sài Gòn khi đi ăn ốc thường muốn đến những quán phải bán thật đa dạng, nhiều thể loại ốc. Một cửa hàng phải có nào ốc bươu, ốc giác, nào nghêu, chem chép, nào sò mai, sò huyết,... tươi rói đủ cả. Rồi ngay cả cách chế biến cũng phải thật phong phú, như hấp thái, hấp xả, dầu hào, xào me,..., nghe kể thôi đã muốn "ứa" nước miếng.

Thế nhưng ở đây có một quán ốc rất đặc biệt, suốt 60 năm chỉ bán độc 1 món, ngồi an yên sau lưng chợ Bến Thành với vài chiếc ghế nhựa. Mâm ốc chị Phượng với món duy nhất là ốc dừa, không hấp cũng chẳng nướng, chỉ xào sẵn đồi để lên mâm, khi bán thì đong vào lon nhôm rồi đưa cho khách. Nếu thích thì có thể gọi 1 lon để ăn liền trên vỉa hè, còn đa phần mọi người thường mua mang về để nhâm nhi ở nhà.

Mâm ốc ấy thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà chỉ bán từ sáng tới 15h là hết veo. Hàng ốc nho nhỏ, mộc mạc ấy đã bán suốt 60 năm, truyền qua 2 đời người bán chỉ với món ốc dừa xào. Chị Phượng tâm sự chị chọn ốc dừa thuộc cỡ to, tươi ngon, ăn rất chắc thịt. Công thức gia truyền được mẹ chị chỉ lại đến nay vẫn được giữ nguyên, xưa kia từng gây tiếng vang gắp cả Sài Gòn, đến nay vẫn còn khách quen tìm đến mua về nhâm nhi.

Ốc dừa xào ở đây không hề ngập sốt, mà lại hơi khô. Khi ăn có vị mằn mặn, ngọt ngọt, cay cay, thơm mùi của bơ và cốt dừa, rất cả hòa quyện lại tạo thành một hương vị đặc trưng đã hớp hồn biết bao thế hệ. Chị Phượng tâm sự: "Trước kia mẹ bán đã tạo được tiếng vang, khắp cái Sài Gòn không ai không biết. Đến bây giờ khách quen thời của mẹ chị vẫn tìm đến rất nhiều, họ toàn đi ô tô, xe lớn, đặc biệt phải là dân... sành ăn. Có người sang Mỹ sống vẫn thèm, lâu lâu lại đánh điện về bảo chị ship thùng thùng qua ăn cho đã".

Ngon lành là thế, nên dù đã tăng giá lên tận 120k/lon nhỏ xinh, khách hàng vẫn ngày ngày đi xe tới hàng ốc nhỏ phía cửa Bắc chợ Bến Thành quận 1, gọi mua những lon ốc dừa xào mang về nhâm nhi ngon lành.

Theo Linh Chi/SKCĐ