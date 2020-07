Thế giới hoảng loạn khi hàng trăm con voi gục chết bí ẩn, đây làm thảm họa thiên nhiên chưa từng có

Sách Đỏ của IUCN (Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế) ghi nhận voi là loài động vật thuộc danh sách nguy cấp, cần được bảo tồn. Và nhiều năm gần đây, nhà chức trách các nước đã phải gồng mình chống đỡ nạn săn trộm voi. Thậm chí, môi trường sống của loài động vật đáng yêu này cũng đang bị thu hẹp...

Việc bảo tồn loài voi ở châu Phi đang rơi vào một cơn thảm họa chưa từng có. Các nhà khoa học ghi nhận đã có 350 con voi gục chết một cách bí ẩn ở khu vực phía Bắc Botswana.

Cụ thể, vào đầu tháng 5, người ta phát hiện ra một đàn voi đang chết dần tại vùng đồng bằng Okavango, với hơn 169 con voi đã ra đi tính đến thời điểm cuối tháng. Đến giữa tháng 6, con số tăng lên gấp đôi. Trong đó, 70& số voi chết cạnh các hố nước.

Hàng trăm con voi chết bí ẩn

Tiến sĩ Niall McCann, giám đốc bảo tồn của tổ chức từ thiện National Park Rescue (Anh) xót xa cho rằng, đây là vụ voi chết hàng loạt ở mức độ chưa từng thấy trong thời gian dài. Ngoài những đợt hạn hán nghiêm trọng ra thì không biết điều gì đã gây nên thảm họa này.

Phía Chính phủ Botswana vẫn chưa làm xét nghiệm, nên hiện chưa có thông tin nào về nguyên nhân gây ra thảm họa này, cũng như việc liệu có gây nguy hại cho người hay không. Các nhà khoa học đưa ra 2 giả thuyết: ngộ độc, hoặc một mầm bệnh bí ẩn nào đó. Một giả thuyết khác cho rằng, có thể bệnh than là nguyên nhân khiến voi chết hàng loạt.

Một nhân chứng tại địa phương cho biết, họ đã trông thấy những con voi bước đi thành vòng tròn – một dấu hiệu mất phương hướng, cho thấy sự suy yếu về thần kinh

Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân chúng chết là gì

Những con voi chết không có phân loại, trải rộng trên mọi độ tuổi và cả hai giới tính. Hiện tại, có nhiều con voi đang có dấu hiệu yếu dần, gầy mòn, hốc hác và tiều tụy, dự báo số voi chết có thể gia tăng trong tuần tới.

Thực tế, các nhà bảo tồn cho biết số lượng voi tử vong được dự đoán còn cao hơn số lượng ghi nhận, bởi xác voi khá khó phát hiện.

Được biết, hiện ở đồng bằng Okavango có khoảng 15.000 cá thể voi, chiếm 10% tổng số voi của Botswana. Số voi này góp phần không nhỏ vào ngành du lịch sinh thái của Botswana - ngành chiếm 10% - 12% GDP của cả nước chỉ đứng sau khai thác kim cương

Với quốc gia này, voi là tài sản vô giá. Chúng giống như những viên kim cươi di động. Bởi vậy, khi voi chết bí ẩn, giới chức trách và người dân vô cùng lo lắng. Song cho đến nay, nguyên nhân chứng chết là gì vẫn chưa rõ.

