Bình Phước: Tiệc cưới chung vui chưa xong, hơn 200 người đã phải nhập viện cấp cứu

Tin tức mới nhất ngày 8/6, TTXVN dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước chiều cùng ngày cho biết, đơn vị đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đang lấy mẫu bệnh phẩm và làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến cả trăm người nhập viện.

Được biết vụ việc xảy ra tại xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 7/6 gia đình ông Lê Đức Hải (ngụ thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, thị xã Phước Long) đã tổ chức đám cưới cho con trai Lê Tiến Thanh.

Theo đó, quy mô đám cưới là 600 khách với 60 bàn tiệc gồm các món: miến xào hải sản, dê nướng, gà chiên nước mắm - xôi, tôm hấp, lẩu hải sản, laset rau câu. Bên cạnh đó, một cơ sở nấu ăn trên địa bàn xã Long Giang (Phước Long, Bình Phước) đảm nhận việc cỗ bàn nấu nướng cho đám cưới này.

Các khách tham gia tiệc cưới gồm có hàng xóm, bạn bè trong xã, gia đình nhà gái thuộc xã xã Long Hưng, huyện Phú Riềng và người thân ở TP Đồng Xoài và các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Thái Bình và TP HCM...



Báo Người Lao Động thông tin, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người có triệu chứng đi ngoài, nôn mửa. Đến 22 giờ, một số người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.



Sáng 8/6, số lượng bệnh nhân nhập viện với cùng các triệu chứng đi ngoài, buồn nôn ngày càng tăng. Theo thông tin từ các bệnh nhân và Sáng 8/6, số lượng bệnh nhân nhập viện với cùng các triệu chứng đi ngoài, buồn nôn ngày càng tăng. Theo thông tin từ các bệnh nhân và Bệnh viện , có tới hơn 200 bệnh nhân nhập viện trong khoảng thời gian từ tối 7/6 đến sáng 8/6.



Đến thời điểm hiện tại, tình hình Đến thời điểm hiện tại, tình hình Sức Khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ