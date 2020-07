Hàng trăm sinh viên Anh xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm sau khi phát hiện 10 ca dương tính với COVID-19

Theo thông báo mới nhất, những người từng đến quán pub ở Stone, thuộc hạt Staffordshire, Anh trong thời gian 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 7 vừa qua đều được yêu cầu tự giác cung cấp mẫu xét nghiệm với COVID-19. Thông tin về việc có ít nhất 10 người cho kết quả dương tính có hành trình di chuyển liên quan đến quán pub này hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Thông tin này còn bùng nổ hơn khi trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại có ít nhất 200 người cùng chen chúc trong quán vào thời điểm nhạy cảm này.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip gây xôn xao khi có tới hàng trăm người tụ tập tại quán rượu tại Stone, thuộc hạt Staffordshire

Hàng trăm người đã xếp hàng trong sự lo lắng từ sáng sớm để thực hiện xét nghiệm

Những người không có biểu hiện mắc bệnh sẽ được tái khám vào thứ 6 tuần này

Hình ảnh có ít nhất 200 người chen chúc trong quán Crown and Anchor(Ảnh cắt từ clip)

Những hình ảnh được cập nhật cho thấy rất nhiều người đã tụ tập tại một trung tâm xét nghiệm mới mở ở gần quán pub Crown & Anchor – nơi được cho là một ổ dịch mới tại Anh. Ayyron Robinson (31 tuổi), chủ nhân của đoạn băng ghi hình chia sẻ, ‘rất quan ngại về số lượng khổng lồ những người tụ tập tại quán rượu vào thời điểm đó – có ít nhất 200 người’, ‘nếu thực sự chúng ta phải phong tỏa toàn bộ thị trấn vì dịch COVID, thì quán rượu này phải gánh phần lớn trách nhiệm’.

Giới chức hạt Staffordshire thông tin, có ít nhất 01 trường hợp dương tính với virus sau khi tới quán rượu Crown and Anchor, sau đó tiếp tục đi tới một buổi gặp mặt bạn bè, làm lây lan virus. Về phía quán rượu Crown and Anchor, theo chia sẻ trên mạng xã hội, họ cho biết sẽ đóng cửa hoạt động do ‘lượng khách tới thăm quá nhiều’ trong thời gian gần đây. Quán cũng cho biết thêm, họ đang đánh giá những rủi ro và thiệt hại để tìm biện pháp đối phó với những khó khăn trước mắt. Gây nên nhiều tranh cãi, quán cũng công bố sẽ dự kiến mở cửa trở lại vào cuối tuần này.

Quán rượu nơi đã xác nhận ít nhât 10 ca dương tính với virus

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của quán rượu

Sau khi dịch bệnh bùng phát, 1 trung tâm y tế dã chiến đã được lập ở gần bãi đậu xe để phục vụ cho những trường hợp có hành trình di chuyển liên quan tới tới Crown and Anchor nhưng chưa có biểu hiện, triệu chứng của COVID-19. Được biết, phần lớn những người tới quán rượu này là sinh viên địa phương hiện đang trong kỳ nghỉ hè.

Thông báo tạm đóng cửa bãi gửi xe để phục vụ trung tâm y tế

Lo ngại về bùng phát dịch bệnh lần 2

Các xét nghiệm đều được thực hiện miễn phí và không cần thiết phải đặt lịch trước - đây là một nỗ lực rất lớn của ngành Y tế tại Anh khi hầu hết cách dịch vụ y tế đều yêu cầu người bệnh đợi trong khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, người dân được khuyến nghị nên hạn chế tới các trung tâm y tế vì đây có thể là nguồn lây nhiễm bệnh.

Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đưa ra dự đoán về đợt bùng phát dịch thứ 2 tại Anh, có thể sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới. Ngài thủ tướng cũng chia sẻ rằng ông đặc biệt quan ngại về về số lượng ca nhiễm bệnh đang tăng cao trên toàn thế giới, cũng như tại Anh vào thời điểm hiện tại.

Một nguồn tin từ Chính phủ đã thông tin tới tờ DailyMail: "Ngài Thủ tướng đặc biệt lo lắng về diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu và lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra với nước Anh trong 2 tuần tới. Người dân cần nêu cao cảnh giác và nhớ rằng, thời điểm hiện tại chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn giữa của dịch bệnh".

Thủ tướng Boris Johnson bày tỏ quan ngại về làn sóng mới của dịch COVID-19 tại Anh

Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Anh hiện đang ở mức thấp, nhưng hiện nay đang ghi nhận số ca tăng dần kể từ đỉnh dịch cũ hồi tháng 4. Số ca mới mắc trung bình trong tuần đạt 700, cao hơn 28% so với 3 tuần trước đó.

Nghị sĩ Bill Cash, đại diện chính quyền địa phương cho biết, Stone hiện đang hành động nhanh và quyết liệt nhất có thể, và đề cao tính nghiêm trọng của ổ dịch tại quán Crown and Anchor. Trước câu hỏi về biện pháp đối phó với dịch bệnh, ông Paul cho biết việc khó nhất ở thời điểm hiện tại là xác định số ca dương tính và từ đó tìm kiếm những người đã tiếp xúc.

Xem thêm: Học sinh tại Anh sẽ không phải thực hiện giãn cách xã hội khi đi xe bus

Theo Thùy Dương/SKCĐ