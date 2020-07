Hành động ‘tụt váy tìm tiền’ của cô gái trẻ khiến cả nhân viên lẫn khách hàng ‘đứng hình mất 5s’

Được biết, hình ảnh này xuất phát từ một đoạn clip trong quán cafe, ghi lại hình ảnh cô gái trẻ đứng chờ tại quầy thanh toán tiền. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn cho đến khi cô gái có những hành động vô cùng sốc trong lúc đứng chờ. Điều này không chỉ khiến cho nhân viên của quán bất ngờ mà còn khiến cho những khách hàng đứng sau phải “câm nín”.





Cô gái trẻ có hành động lạ tại quầy thu ngân





Ban đầu, cô gái trẻ này mặc một chiếc váy đen dài trông hết sức bình thường. Tuy nhiên đến lúc trả tiền thanh toán, cô gái bắt đầu bối rối và không nhớ là mình đã để tiền ở đâu. Sau đó bất ngờ… “tụt váy” xuống khiến những khách hàng phía sau không khỏi bàng hoàng. Còn nhân viên thu ngân đứng đó cũng ngỡ ngàng, “mắt tròn mắt dẹt” nhìn cô gái đang lần mò trong túi quần jean bên trong để móc tiền ra trả.





Ngay khi đoạn clip trên vừa mới được đăng tải đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng . Nhiều người đã bắt đầu vào tranh luận hành vi “tụt váy tìm tiền” của vị khách nữ này và cho rằng đây là một chiêu trò cố tình quay lại để câu view, câu like. Một số khác lại cho rằng đây là hành động bộc phát mang tính “vô duyên”, phản cảm. Tuy nhiên, nhìn chung mọi người đều “thở phào” khi thấy chiếc quần jean bên trong, và thật may là cô ấy mới chỉ “tụt ra” chứ chưa có "cảnh nóng" nào xuất hiện.





Dân tình thắc mắc không hiểu hành động phản cảm này liệu có phải là dàn dựng?





Đa số những lời bình luận để lại đều chỉ trích hành động kém duyên này của cô gái. Hội em bạn dì cũng thi nhau vào phân tích rằng, chẳng ai lại "dở hơi" đi mặc cả quần jeans bên trong váy giữa mùa hè nóng nực như thế này, chưa kể chiếc váy khá dài rất khó xảy ra sự cố bị tốc lên, nếu cẩn thận hơn thì có thể mặc loại quần lót dành riêng cho váy mà các shop thời trang nào cũng có bán. Do vậy các chị em cho rằng, việc mặc quần jean bên trong váy dài thế này có thể là “cố tình” với một mục đích nào đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Phương Hoa/SKCĐ