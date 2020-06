Nguyên nhân cái chết của nữ hành khách trên xe thang máy bay ở Tân Sơn Nhất

Được biết, vụ tai nạn này xảy ra trên máy bay VN1379 tối 15/6 từ Huế đi TP Hồ Chí Minh. Nữ hành khách xấu số là bà H.T.A.T (50 tuổi). Bà H. bị ngã lộn từ bậc thang thứ 5 – 7 xuống nền xi măng khi xuống máy bay từ thang bộ.

Liên quan đến vụ việc, sáng 17/6, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết: Chuyến bay VN1379 hành trình Huế - TP Hồ Chí Minh ngày 15/6 hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18h. Nữ hành khách xấu số có số hế 11B xuống bằng xe thang. Trong lúc xuống thang, hành khách bị té ngã và chảy máu ở vùng đầu.

