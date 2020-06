15 ngày vượt ngục của Triệu Quân Sự: Ngắm biển, đi dạo phố cổ, trộm cắp và muốn gặp mẹ khi bị bắt

Liên quan đến vụ Triệu Quân Sự (SN 1991, quê ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ) bị bắt khi đang say sưa chơi game trong tiệm internet, sáng nay (19/6), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thưởng nóng cho lực lượng Công an, Quân sự.

Chiều ngày 19/6, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ đã khen thưởng và trình Giám đốc Công an tỉnh cấp Giấy khen cho công dân tố giác phạm nhân Triệu Quân Sự.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ và Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ

Ông Thanh chia sẻ thêm: “Việc phối hợp bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, đang truy nã gắt gao như vậy, ngăn ngừa nguy hiểm cho nhân dân thì cần động viên kịp thời và qua đó cũng khích lệ làm tốt hơn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Quang – Bí thư TP Tam Kỳ cho biết, Công an TP Tam Kỳ đã tặng hoa, thưởng nóng cho người có thông tin trình báo về Triệu Quân Sự. “Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật nên không thể cung cấp danh tính cụ thể”, ông Quang nói.

Đến trưa ngày 19/6, Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao Triệu Quân Sự cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5. Đại tá Đỗ Thanh Vân – Phó phòng điều tra hình sự Quân khu 5 cho biết, sau khi tiếp nhận, Sự được đưa về trại giam để tiếp tục điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ và Trộm cắp tài sản.

Triệu Quân Sự liên tục cười khi bị dẫn giải về trạm giam ở Quảng Ngãi

Còn theo thượng tá Huỳnh Tấn Mười – Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, khi bị bắt, Triệu Quân Sự không phản kháng, không đưa ra đề nghị gì ngoài mong muốn được gặp mẹ.

Trước đó, 20h ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ ập vào tiệm internet bắt giữ Sự khi hắn đang say sưa chơi điện tử. Tại trại giam TP Tam Kỳ, Sự khai hành trình trốn chạy của mình.

Theo đó, khoảng 15h ngày 3/6, hắn lợi dụng lúc cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác đã dùng một đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường trào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đấy và chạy vào rừng.

Trên đường trốn chạy, Sự lợi dụng sơ hở của người dân, Sự trộm cắp 1 áo thun có cổ màu cam, 1 quần soọc màu xanh, 1 ĐTDĐ màu trắng, 1 xe máy nhãn hiệu Sirius màu xám, 1 mũ bảo hiểm màu xanh và 1 đôi giày vải màu xanh rồi điều khiển xe máy trộm cắp được di chuyển theo đường Quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Khoảng 1h ngày 4/6, Sự đến địa phận TP Tam Kỳ. Hắn dừng xe tại đây và nghỉ ngơi.

Khoảng 7h cùng ngày, Sự đên một quán điện thoại không rõ địa chỉ bán điện thoại trộm được với giá 700.000 đồng. Sau đó hắn di chuyển theo quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Khoảng 16h cùng ngày, Sự đến gần đèo Hải Vân thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Sự phóng xe bỏ chạy lên đèo Hải Vân rồi vứt xe ở vệ đường và trốn lên núi.

Tiệm internet - nơi Sự bị bắt giữ

Khoảng 19h cùng ngày, Sự di chuyển ngược xuống biển, đi dọc đường biển hướng Nam đến quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khoảng 0h ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà dân trộm 1 điện thoại di động và khoảng 600 – 7000 nghìn đồng rồi đi bộ vào TP Đà Nẵng nghỉ ngơi.

Sự ở TP Đà Nẵng khoảng 2 ngày, ngủ trên ghế đá ở bãi biển Mỹ Khê. Đến sáng ngày 6/7, Sự đón xe vào TP Hội An, đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe đến TP Tam Kỳ lúc 12h cùng ngày.

Tại Tam Kỳ, Sự đi lang tang ở các tuyến đường, trộm 1 điện thoại di động và bán được 2,5 triệu đồng. Ở đây, Sự ngủ tại vỉa hè. Đến ngày 8/6, Sự bắt xe khách Tam Kỳ - Nam Giang (vì nghĩ xe này đi TP Hồ Chí Minh). Khi phát hiện nhầm xe thì Sự xuống và đi nhờ xe container xuống huyện Đại Lộc. Khi đi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây.

Khoảng 3 – 4h ngày 9/6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm 200.000 – 300.000 đồng và tiếp tục sang tiệm đối diện trộm khoảng 5 – 6 triệu đồng. Sự thuê xe ôm di chuyển đến huyện Nam Giang.

Sợ bị Công an phát hiện, Sự lại đón xe đi TP Tam Kỳ. Khi đến bệnh viện Nam Giang, Sự xuống xe, đón taxi đi thị xã Điện Bài. Tại đây, hắn bắt taxi đi TP Tam Kỳ lúc 11h cùng ngày.



từ ngày 9/6 đến ngày 18/6, Sự ở khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm TP Tam Kỳ để chơi game, đến khoảng 20 giờ ngày 18/6 thì bị bắt giữ.

