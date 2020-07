Theo chân cô bạn 9x rời chốn thành thị xô bồ tới Nặm Đăm (Hà Giang) an yên

Sau khi hoàn thành xong 2 bằng đại học, cô bạn 9x Anh Minh quyết định rời chốn thành thị xô bồ để ghé thăm Nặm Đăm, Hà Giang thanh bình, an yên. Cô nàng tâm sự mình chưa đủ dũng cảm để "vác lều lên núi sống một tháng", thế nhưng với kinh nghiệm nhiều ngày tháng rong ruổi trên các nẻo đường, cô nàng đã quyết định bỏ hết tất cả để tới Hà Giang sống 1 tuần.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Anh Minh lựa chọn dừng chân ở Nặm Đăm (Quản Bạ, Hà Giang) để có thể khám phá cuộc sống của người Dao Chàm áo dài, là nơi được bao bọc bởi những khu rừng nguyên sinh cùng những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Một trong những điều mà Anh Minh rất ấn tượng ở Nặm Đăm là lịch trình homestay rất chỉn chu, chu đáo. Cô bạn lựa chọn nghỉ ngơi tại khu Mun Homestay, với những trải nghiệm độc đáo được ăn cùng bữa, ngủ cùng dân, tham gia đầy đủ những hoạt động văn hóa, truyền thống bên cạnh những người Dao Chàm. Người dân ở nơi đây rất thân thiện, hiền hòa, những đứa trẻ ngây thơ rất quý người, ríu rít hỏi han đủ thứ chuyện và rất mê chụp hình.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Những người Dao Chàm "áo dài" sinh sống ở Nặm Đăm vẫn còn nguyên bản sắc văn hóa dân tộc, vẫn còn lưu giữ những phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống xa xưa. Chẳng hạn như lễ cấp sắc của con người nơi đây – một nghi lễ mà không một người đàn ông Dao nào có thể bỏ qua, bởi phải cấp sắc thì họ mới được coi là trưởng thành.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Trong những ngày nghỉ ngơi tại đây, Anh Minh "mê mẩn" với những bữa cơm ngon lành, lúc nào cũng đầy ú ụ như Tết của người Dao. Là một người "ghiền" rau "ghiền" thịt, cứ đến bữa ăn là cô nàng lại say sưa ăn uống, có hôm còn đến đúng ngày nhà dân mở tiệc ăn rằm, người người tấp nập ghé thăm ăn uống vui vẻ. Những mâm cơm đủ món nào thịt gà, thịt luộc, nem rán,... nóng hổi hổi hấp dẫn cùng những chén rượu ngô là lạ, mọi người quây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói liên tục đến đêm khuya mới tàn.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký





Không chỉ vậy, Anh Minh còn vô cùng ấn tượng với quang cảnh thiên nhiên ở Nặm Đăm, với những cánh đồng bạt ngàn cây lúa xanh tươi. Tình cờ phát hiện ra con đường tới cánh đồng ngô lúa, ngày nào cô bạn 9x cũng vác máy ảnh và chân máy lóc cóc đi bộ ra đồng, chụp ảnh, sống ảo chán chê. Những cánh đồng rộng thẳng cánh cỏ bay, bạt ngàn lúa xanh, những đồi ngô tươi tốt, mát mẻ cả ngày dài.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Trong suốt 1 tuần nghỉ ngơi, khám phá Nặm Đăm, Anh Minh như lạc vào một thế giới khác. Không khí trong lành, thôn bản thanh bình, người dân giản dị, thân thiện. Việc đồng áng không quá tất bật như người dưới xuôi, có hôm cả nhà đi chơi chỉ ra đồng ngắm nghía đôi chút. Người dân nơi đây có một phong thái khác biệt, cứ từ từ, chậm rãi mà tận hưởng cuộc sống an yên.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Anh Minh tâm sự, Hà Giang chưa bao giờ làm cô thất vọng, dù có là ghé thăm nơi đây vào mùa đông hay mùa hè thì những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thế. Những khoảnh khắc rong ruổi trên xe máy khắp nẻo đường uốn lượn, những ngày tất bật bẻ ngô trên cánh đồng rộng tít tắp, ngắm nhìn những luống bí xanh bí đỏ tươi tốt, hay lặng yên nhấm nháp rượu ngô, lắng nghe những câu chuyện của người Dao Chàm,... dù có thế nào vẫn luôn thanh bình, an yên đến lạ, khiến cho lòng người xao xuyến không quên, có đi cũng vẫn muốn quay lại.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh Minh/ Tẹt Minh Du Ký

Your browser does not support HTML5 video.

Tham khảo: Nguyễn Hoàng Anh Minh/Check in Vietnam

Theo Linh Chi/SKCĐ