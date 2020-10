Hành vi lạ của tài xế sau khi gặp tai nạn hé lộ manh mối lớn của đường dây vận chuyển hàng lậu

Theo thông tin từ Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai , ngày 4/10, đơn vị này đang phối hợp tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc của 13.000 gói thuốc lá nhập lậu được phát hiện trên một chiếc xe ô tô đã bị hư hỏng nặng do va chạm giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 3/10 vừa qua, ghi nhận 2 thanh niên đi xe ô tô hiệu Toyota Fotuner lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, tới đoạn thuộc phường Tân Vạn, TP Biên Hoà thì tông vào xe máy của một đôi nam nữ. Tai nạn làm 2 người trên xe máy bị thương, ô tô bị vỡ kính, bể 2 bánh.

Phát hiện đường dây vận chuyển lậu 13.000 bao thuốc lá

Dù ô tô bể bánh trước và sau nhưng những người đi trên xe vẫn tiếp tục lái xe bỏ đi. Hai người đi xe máy bị thương cũng được những người này ... đưa lên ô tô chở đi cùng.

Thấy dấu hiệu bất thường, người dân đuổi theo, yêu cầu ô tô dừng lại. Ngay lúc đó, hai người đi trên chiếc ô tô đã bỏ lại xe, tìm cách bỏ trốn. Sự việc được trình báo công an. CSGT Công an TP Biên Hòa phát hiện trên xe ô tô bị tai nạn có nhiều thùng cạc tông chứa thuốc lá nhập lậu. Lực lượng công an sau đó xác định số thuốc lá nhập lậu là 13 ngàn gói hiệu Jet. Công an TP Biên Hòa kêu gọi người điều khiển, chủ phương tiện xe ô tô và chủ số thuốc lá nói trên liên hệ cơ quan công an để trình báo và giải quyết vụ việc.

Theo Thùy Dương/SKCĐ