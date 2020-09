Những lần hành xử “côn đồ” của Djokovic trước khi bị đuổi khỏi US Open 2020

Trúng trái bóng từ Djokovic, vị nữ trọng tài dây đổ gục xuống sân. Trận đấu lập tức tạm dừng. Trọng tài chính và ban tổ chức US Open thảo luận ngay trên sân về hành vi của Djokovic.

Cuối cùng, hạt giống số 1 bị xử thua và phải chia tay tham vọng giành chức vô địch Mỹ mở rộng năm nay.



Đây không phải lần đầu tiên, tay vợt người Serbia có hành động thiếu kiểm soát khi đang thi đấu. Trận gặp Tomas Berdych ở tứ kết Roland Garros 2016, Djokovic đã phải nhận tiếng la ó từ các khán đài sau khi ném mạnh vợt về phía sau mà không thèm quan sát.

May là không trúng ai, chứ hậu quả mà cây vợt tennis để lại chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với trái banh nỉ.



Trong trận chung kết với Andy Murray ở Thượng Hải Master 2013, Djokovic thậm chí đã đập nát cây vợt của mình sau một pha đánh hỏng.

Hai năm sau tại Miami Open, cũng trước đối thủ Andy Murray, Djokovic liên tục hét vào mặt một cậu bé nhặt bóng để xả giận khi chơi không được như ý.



Không chỉ nóng nảy sau một tình huống đánh hỏng, Djokovic còn nhiều lần cư xử rất thô lỗ, cục cằn khi bị chỉ trích về hành động thiếu kiềm chế của mình.



Bốn năm trước, Djokovic đã gần như là chửi nhau tay đôi với một phóng viên người Anh trong phòng họp báo sau trận đấu. Đừng nói là phóng viên, ngay đến HLV của Djokovic cũng từng bị gã “du côn” này mắng té tát trước bàn dân thiên hạ.

Và trong trận đấu đáng quên vừa diễn ra tại US Open 2020, tay vợt 33 tuổi đã tranh cãi kịch liệt sau khi đánh bóng trúng nữ trọng tài dây.

Tình huống khiến Djokovic bị loại khỏi US Open 2020

Your browser does not support HTML5 video.

"Bà ta có phải đi viện vì pha bóng ấy đâu. Các ông định truất quyền thi đấu của tôi chỉ vì chuyện này à? Phá hoại sự nghiệp của tôi trên sân trung tâm của một giải Grand Slam ư?", cây viết Ben Rothenberg của tờ New York Times thuật lại.



Các trọng tài không ấn tượng với cách giải thích của Djokovic. Kết quả là ứng viên nặng ký nhất US Open 2020 đã phải rời giải với sự hổ thẹn và có thể cả sự hối tiếc cho hành vi của mình.

Xem thêm: Filip Nguyễn chọn CH Séc là đúng, thủ môn này không cần thiết với tuyển Việt Nam