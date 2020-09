Hani (EXID) khiến netizen sốc nặng khi thản nhiên hôn đồng giới, phì phèo thuốc lá, lí giải sao đây?

Vào ngày hôm qua (22/9), dân tình sốc nặng trước loạt ảnh mới phì phèo thuốc lá như "gái hư", hôn đồng giới đắm đuối của Hani (EXID). Hình ảnh một Hani xinh đẹp, "lầy lội" luôn tươi cười đã biến mất rồi chăng?

Hình ảnh gây sốc của Hani

Netizen được dịp thở phào khi hóa ra đây chỉ là hình ảnh trong trailer bộ phim mới "Young Adult Matters" (Nổi Loạn Tuổi 18) có sự tham gia của Hani và nữ diễn viên Lee Yumi, sẽ được khởi chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Đoạn trailer này đã khiến dân tình hoảng hốt vì hình ảnh nổi loạn thay đổi 360 độ tới từ "nữ hoàng fancam". Fan Kpop mặc dù đã quen với Hani nóng bỏng trên sân khấu nhưng đây vẫn là hình ảnh táo bạo này vẫn gây sốc không nhẹ.

Nụ hôn đồng giới đắm đuối giữa Hani và bạn diễn

Sau khi EXID Hani ngừng kí hợp đồng với công ty chủ quản cũ để theo đuổi những dự định cá nhân. Dù hiện đã có 4 thành viên rời công ty nhưng EXID vẫn hứa sẽ có những hoạt động với đủ 5 thành viên trong tương lai, nhóm chưa hề tan rã.

Không giống như những thành viên khác của EXID vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Hani EXID đã từng chia sẻ cô rất hứng thú với nghiệp diễn xuất và có mong muốn được thử sức với vai trò là diễn viên. Hiện nay với màn ra mắt cùng phim "Young Adult Matters" (Nổi Loạn Tuổi 18), Hani có thể sẽ tiến xa hơn trên con đường trở thành một diễn viên thực lực trong tương lai.

Liệu bộ phim có giúp nghiệp diễn của Hani "lên đời"? Liệu bộ phim có giúp nghiệp diễn của Hani "lên đời"?

Hani sinh năm 1992, là thành viên nhóm nữ EXID, nổi tiếng với vẻ ngoài sexy táo bạo, có nhan sắc xinh đẹp và body, thần thái quyến rũ hết chỗ chê. Vào năm nay, sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý, Hani lấn sân diễn xuất với tên thật Ahn Heeyeon.

Fancam sexy chục triệu view giúp Hani nổi tiếng

Những động tác vũ đạo quyến rũ trong fancam huyền thoại 32 triệu view của Hani đã giúp cô nàng được biết tới với nét sexy quyến rũ khó cưỡng. Sự nghiệp của EXID và Hani "1 bước lên tiên" nhờ vào fancam này, bản thân Hani cũng được gọi là "nữ hoàng fancam".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ