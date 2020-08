Không phải tiểu tam, Hạo 'trà xanh' mới là nhân vật bị ném đá nhiều nhất trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Thời điểm hiện tại, phim mới Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Viên Băng Nghiên - Thành Nghị đóng chính đang trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội



Bộ Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Theo đó, Toàn Cơ ban đầu vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, vì trả thù, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân. Do lập được nhiều chiến công, nàng được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Đây chính là nhân vật đầu sỏ gây ra nhiều bi kịch trong phim.

Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần.

Ngoài mối tình ngược hết kiếp này đến kiếp khác của cặp nam nữ chính, một nhân vật đẹp trai 'bóng loáng' nhưng lại khiến hội chị em vô cùng ức chế chính là Hạo Thần. Trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát , Hạo Thần được giao cho nam diễn viên sinh năm 1990 Lưu Học Nghĩa. Mỹ nam 30 tuổi từng sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng như Yêu Đế, Trảm Hoang và Thiên Đế trong Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, Lâm Tiểu Trang trong Thu Thiền, Tiêu Dật Tài trong Thanh Vân Chí...

Hình ảnh được chia sẻ nhiều trong các page của phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Trong Lưu Ly, Hạo Thần là đệ tử ưu tú nhất Điểm Tình cốc, trên Thiên giới lại là người chấp chưởng đông phương. Dù sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', thế nhưng Hạo Thần lại là nhân vật bị ghét nhất nhì phim với tài 'lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng', được nhiều khán giả 'ưu ái' đặt tên là Hạo trà xanh, Hạo Matcha, Hạo Thần green tea bởi nhiều lý do khác nhau.

Thứ nhất, Hạo 'tiểu tam' luôn là người thứ 3 vô tình chen vào mối quan hệ giữa Toàn Cơ và Tư Phượng, luôn tìm cách hủy hoại tình cảm cặp đôi, nhiều lần khiến Toàn Cơ hiểu lầm Tư Phượng, dẫn đến những tình huống ngược điên đảo. Đỉnh điểm là khi Hạo Thần giả chết khiến Toàn Cơ hiểu lầm, cầm kiếm đâm Tư Phượng 4 nhát khiến người xem ói máu.

Đẹp trai đến mất thì cũng không che đậy hết được bản chất 'trà xanh' của anh.

Thứ hai, Hạo trà xanh là kẻ 2 mặt. Bên ngoài luôn tỏ ra ôn nhuận ấm áp nhưng sâu thẳm bên trong lại đầy rẫy mưu kế, luôn tìm cách hãm hại và đổ tội cho Tư Phượng. Từ những việc vô thức ban đầu, Hạo Thần ngày càng nhận ra suy nghĩ bên trong của mình và quyết tâm diệt trừ luôn Tư Phượng. Bên cạnh đó, Hạo Thần cứ mở miệng nói là vì Tam Giới nhưng lại áp đặt mọi thứ lên người khác, chuyên kiểu 'nghĩ một đằng làm một nẻo'.

Anh còn chuyên làm 'bóng đèn' cho cặp đôi chính.





Có thể nói, lần này Lưu Học Nghĩa đã không chọn nhầm kịch bản. Dù Hạo Thần sau này có thể trở thành vai ác lớn nhất phim nhưng lại là nhân vật có sức biến đổi lớn, diễn xuất linh hoạt.

Hiện tại, Lưu Ly mỹ nhân sát được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Youku - Trung Quốc và được chiếu trên trên Keeng Movies với phụ đề tiếng Việt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ