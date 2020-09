Ngỡ ngàng trước lý do chưa thể có con được Hari Won chia sẻ trên show truyền hình

Mới đây, trong tập 10 của chương trình Chị em chúng mình, các nữ nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả chủ đề "30 chưa phải là hết". Sau đó, họ cùng nhau bình luận và đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Show chị em chúng mình

Các nữ nghệ sĩ khẳng định, đối với mỗi người phụ nữ thì cột mốc 30 tuổi đánh dấu một giai đoạn vô cùng quan trọng, ảnh hưởng ít nhiều đến sắc vóc, tâm lý và Sức Khỏe mỗi người. Trong khi Lâm Vỹ Dạ cho biết, bản thân hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống chồng con hiện tại thì những người còn lại cũng thẳng thắn bày tỏ tâm tư của mình.

Đặc biệt, vấn đề mang bầu và sinh con cũng được mọi người đề cập tới. Điều này phần nào khiến Hari Won buồn bã, vì đã 4 năm kết hôn với Trấn Thành nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa có tin vui.

Hari Won chia sẻ lý do chưa thể có con

Chia sẻ về vấn đề này, Hari Won cho biết, cuộc sống hôn nhân của cô rất nhẹ nhàng êm ả. Vợ chồng cô chưa có ý định sinh con vì muốn tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Thế nhưng nhìn bạn bè, đồng nghiệp lần lượt có em bé khiến cô tủi thân phần nào.

Nữ ca sĩ sinh năm 1985 chia sẻ: "Đến thời điểm này thì chị Khanh, Lâm Vỹ Dạ cũng có con rồi nhưng em thì chưa. Một phần cũng do sức khỏe của em, em đã phẫu thuật tử cung 2 lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường, khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới".

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình

Ngay lập tức, những chia sẻ của bà xã Trấn Thành được Hội Chị Em lắng nghe và đồng cảm. Được biết, Hari Won và Trấn Thành kết hôn từ năm 2016. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn hạnh phúc và thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào trước truyền thông, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ