Hari Won: Nữ nghệ sĩ gốc Hàn đa tài thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật tại Việt Nam

Hari Won là ai?

Hari Won có tên thật Lưu Esther (sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985) là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt. Bố cô là người Việt, mẹ cô là người Hàn. Hari được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”.

Hari Won (ở giữa) ngày thơ bé sống tại Hàn Quốc.

Sở hữu vẻ ngoài luôn trẻ trung, vui tươi, hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng thực tế cô gái Hàn Quốc này lại có một tính cách rất mạnh mẽ, quật cường, hay che dấu cảm xúc sâu trong lòng.

Tuổi thơ của Hari là những tháng ngày khó khăn, phải chịu đựng những ánh mắt kì thị của bạn bè, hàng xóm bên cạnh bởi cô được sinh ra trong gia đình đa văn hóa với bố là người Việt, mẹ là người Hàn Quốc. Vào những năm tháng trong xã hội cũ thiếu cởi mở khi ấy thì nhiều người còn chưa có cái nhìn thoáng và cởi mở như bây giờ.

Hari Won lựa chọn Việt Nam là bến đỗ của cuộc đời.

Đó là lí do khi được hỏi tại sao không lựa chọn Hàn Quốc là nơi để phát triển sự nghiệp, Hari đã không do dự chia sẻ rằng ở Việt Nam cô cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, thân thiện hơn, chính điều đó khiến cô muốn gắn bó dài lâu tại mảnh đất này. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi từng vào học ngành Việt Nam Học tại trường KHXH và Nhân văn để trau dồi kiến thức cũng như vốn từ vựng chưa được thông thạo của mình.

Sự nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực

Hari đã lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật từ thuở niên thiếu sống tại Hàn Quốc. Hari Won đã từng gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi ra mắt lần đầu cùng nhóm nhạc đa quốc tịch mang tên KISS. Nhưng thời điểm đó nhóm nhạc của cô không đạt được thành công như mong đợi và nhanh chóng tan rã. Sau đó nữ ca sĩ đã chọn điểm đến là Việt Nam và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình tại đây.

Hari Won từng ra mắt tại Hàn Quốc nhưng không thành công.

Hari Won được biết đến rộng rãi hơn tại Việt Nam sau khi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" năm 2013 với bạn trai lúc bấy giờ là rapper Tiến Đạt. Dần dần Hari có cơ hội tiến xa hơn và hoạt động rộng hơn trong showbiz, từ ca hát đến tham gia nhiều show truyền hình với vai trò từ thí sinh, cô còn đóng nhiều vai trong các bộ phim lớn nhỏ.

Chương trình "Cuộc đua kỳ thú" ctham gia cùng người cũ Tiến Đạt đã đưa Hari Won tới thành công tại showbiz Việt.

Hoạt động nghệ thuật của Hari Won nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả nhất phải kể tới ca hát. Tuy ca khúc "Hương đêm bay xa" có gia điệu hấp dẫn nhưng chất giọng lơ lớ và khả năng thanh nhạc thiếu chuyên nghiệp của Hari khiến khán giả có phản ứng tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Các sản phẩm âm nhạc của Hari Won được đánh giá cao về chất lượng gia điệu, ca từ nhiều hơn là khả năng thanh nhạc của người trình diễn. Thế nhưng điều ấy cũng đã đủ để Hari ắm ngay giải thưởng Ca khúc pop/rock được yêu thích nhất với ca khúc Anh cứ đi đi trong lễ trao giải Zing Music Awards 2016. Nhưng kể từ giải thưởng lớn này Hari Won không còn hoạt động tích cực với vai trò là ca sĩ nữa.

Hari Won tại lễ trao giải ZMA 2016.

Trong sự nghiệp diễn xuất, kể từ thời điểm có được vai diễn đầu tiên vào cuối tháng 12/2014 đến hiện tại Hari Won đã từng tham gia hơn 17 bộ phim bao gồm cả điện ảnh, sitcom, web-drama… từ vai phụ cho đến nữ chính. cô còn đóng chính với Sơn Tùng M-TP trong bộ Phim Chàng Trai Năm Ấy, hay phim Bệnh Viện ma, Trùm Cỏ,...

Hari Won từng tham gia nhiều bộ phim lớn nhỏ.

Tuy nhiên Hari Won thu được nhiều thành công nhất với vải trò là MC và khách mời của các chương trình gameshow nổi tiếng như Chung sức, Bố là số 1, Chị em chúng mình, Kỳ tài thách đấu, Nhanh như chớp... Mặc dù không sở hữu kĩ năng dẫn dắt, trò chuyện tốt như một MC chuyên nghiệp, nhưng điều đó lại được Hari bù đắp bằng quá trình nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện giọng nói hay tinh thần hết mình vì chương trình. Sự lạc quan, vui vẻ, nhí nhảnh của Hari Won như thổi một làn gió tích cực tới các chương trình giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ đắt show lên truyền hình nhất thời điểm hiện tại.

Hari Won là khách mời "nhẵn mặt" trong vô số chương trình gameshow Việt Nam.

Con đường tình duyên nhiều trắc trở và cái kết viên mãn

Tình trường của Hari Won gắn liền với tên hai nam nghệ sĩ là rapper Tiến Đạt và MC Trấn Thành . Trước khi quyết định về một nhà với MC "quốc dân" Trấn Thành, Hari đã từng trải qua mối tình dài kỷ lục 9 năm với rapper Tiến Đạt mà không đi tới được đoạn kết hạnh phúc.

Hari Won bén duyên với Tiến Đạt trong khi tham gia một cuộc thi nhảy. Sau đó, cô đã một quyết định khá liều lĩnh là rời Hàn Quốc sang Việt Nam để học tập. Chắc chắn, bản thân Hari đã trải qua không ít khó khăn nhưng cô đã vượt qua được hết, một phần là vì có sự che chở của Tiến Đạt. Trong khoảng thời gian yêu nhau thầm lặng có một thời gian Hari và Tiến Đạt chia tay và nữ ca sĩ trở về Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Tiến Đạt vẫn kiên trì chinh phục trái tim của Hari Won một lần nữa. Sau đó Hari Won bị bệnh ung thư phải lên bàn phẫu thuật 2 lần. Thời điểm ấy, cũng chính là Tiến Đạt đã ở bên, động viên, chăm sóc bạn gái, giúp Hari Won vượt qua cơn bạo bệnh.

Hari Wond đã cùng Tiến Đạt trải qua 9 năm thanh xuân.

Năm 2013, chuyện tình cảm của cặp đôi này được biết đến nhiều hơn khi cả hai tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Đã có biết bao nhiêu người hâm mộ yêu mến đội hồng của “ông già và bà già”. Ai cũng phải công nhận rằng họ là mảnh ghép quá phù hợp của đối phương. Trong khi Hari hài hước, nhí nhảnh, trẻ con và có chút gì đó ngây thơ thì Tiến Đạt bù trừ tất cả cho cô, anh điềm đạm, chín chắn và chỉn chu, lo cho Hari từng chút một. Thời điểm ấy, người ta gọi Tiến Đạt là “bạn trai nhà người ta” là “soái ca”… Là tất cả những gì tốt đẹp nhất của Hari Won.

Cả hai đã từng rất hạnh phúc bên nhau.

Năm 2014, cả hai mở một quá café ở TP.HCM và dự định làm đám cưới, điều không chỉ họ và rất nhiều người hâm mộ cùng mong mỏi. Thời điểm này, Hari Won cũng bắt đầu dấn thân vào làng giải trí. Giọng hát của Hari được người hâm mộ đánh giá là tạm được, ngọng ngọng, lơ lớ nghe vui tai và vẫn được mọi người yêu thích. Nhưng phải nói rằng, cô có lợi thế khá lớn khi được yêu thích nhờ chuyện tình với Tiến Đạt. Bước đệm đó đã giúp cô bước một bước rất dài trong sự nghiệp trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ chật vật mãi mới được bản hit để người ta nhớ đến.

Thành công rồi, nổi tiếng rồi, thỏa mãn đam mê rồi nhưng đoạn kết hạnh phúc của cả hai vẫn mãi dang dở, để rồi cuối năm 2015, showbiz Việt rúng động khi Hari Won tuyên bố chuyện tình của cô tan vỡ. Không ít người đã sốc, càng sốc hơn khi nghe nguyên nhân chia tay là do Hari không thể chấp nhận được một tính cách của Tiến Đạt mà nam rapper thì lại không chịu thay đổi. Và trong cuốn tự truyện sau này của Hari, cô tiết lộ, tính cách ấy chính là sự vô tâm của Đinh Tiến Đạt.

Hari Won đã từng khóc rất nhiều khi chia sẻ về cuộc chia tay với nam rapper Tiến Đạt.

Sau khi công bố chuyện chia tay với nam rapper, giọng ca Hương Đêm Bay Xa đã hứng chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận, nhiều người cảm thấy tiếc cho mối tình 9 năm mặn nồng của họ, cũng có người cho rằng vì có chút tiếng tăm nên Hari đã vội vàng ham danh lợi, phụ bạc tình cảm của nam ca sĩ. Ngay lập tức, Tiến Đạt đã lên tiếng bảo vệ bạn gái cũ và nhận trách nhiệm về mình, nhưng nhiêu đó thì không làm thỏa lòng những anti fan. Sự việc này còn trở nên gay gắt hơn khi Hari Won bị phát hiện hẹn hò trong lễ tình nhân với Trấn Thành lúc chủ đề chia tay Tiến Đạt còn chưa kịp hạ nhiệt.

Hari Won và Trấn Thành bị bắt gặp tình tứ khi chia tay Tiến Đạt chưa lâu.

Từ nữ chính bị phụ bạc sau 9 năm mặn nồng, nữ ca sĩ nay lại bị chỉ trích bởi công khai tình mới quá nhanh không nghĩ đến cảm xúc của người cũ và nhiều người còn cho rằng Trấn Thành là "người thứ ba" khiến chuyện tình Tiến Đạt - Hari Won kết thúc chóng vánh như vậy.

Sau tất cả cặp đôi Trấn Thành - Hari Won vẫn vượt qua để cùng nhau đi tới cái kết viên mãn.

Khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, lúc bị bắt gặp thể hiện tình cảm cũng bị cho là chiêu trò, bị soi mói quá nhiều đã khiến Hari Won và Trấn Thành gặp rất nhiều áp lực. Nhưng vượt qua hết thảy mọi khoảng cách, mọi sự chỉ trích, ồn ào và thị phi, bằng sự quan tâm chân thành và chu đáo, sự tin tưởng và đồng cảm cả hai tâm hồn, sau 11 tháng quen nhau, một đám cưới vô cùng cảm động đã diễn ra trước sự chúc mừng của rất nhiều fans và đông đảo bạn bè.

Cả hai hiện đang là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt.

Giờ đây hai người đang là cặp vợ chồng vô cùng ăn ý của showbiz Việt, luôn sát cánh bên nhau từ sự nghiệp cho tới ngoài đời, cùng đi du lịch với bạn bè và người thân ở nhiều nơi, thường hay thể hiện sự nhắng nhít khiến ai cũng bật cười về độ lầy lội của vợ chồng anh Xìn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ