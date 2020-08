Hashtag kỉ niệm 10 năm Jennie (BLACKPINK) đầu quân cho YG Entertainment "leo" top trending

Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim khi xem cảnh xe tải cố tình nhấn ga dù đã bị cảnh sát giao thông chặn trước đầu xe

Vụ việc được camera người dân quay lại cảnh một đồng chí cảnh sát giao thông đứng chắn trước đầu xe ra hiệu lệnh dừng lại nhưng tài xế vẫn liều lĩnh nhấn ga cho xe tiến ép đồng chí cảnh sát phải đi lùi cả trăm mét.