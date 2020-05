Thứ tưởng bỏ đi của quả bơ không ngờ lại có tác dụng giảm cân khiến người Nhật phát sốt

Chất xơ hòa tan cũng đóng vai trò chuyển hóa chất béo thành gelatin để cải thiện chức năng đường tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa thông suốt sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu và gia tăng quá trình tiêu hao năng lượng.

Theo tờ The Independent (Anh), hạt bơ còn giúp phòng chống nguy cơ đường huyết đột ngột tăng cao, giảm lượng cholesterol, làm giảm cảm giác đói của cơ thể.Ngoài ra, trong hạt bơ có chứa caffeine và axit chlorogenic, có tác dụng tuyệt vời trong việc chống oxy hóa , ngăn ngừa nguy cơ lão hóa.

Mới đây, trong chương trình truyền hình của Nhật Bản (解決!ナイナイアンサー) có đề cập đến tác dụng giảm cân bằng hạt bơ. Ngay lập tức chủ đề này thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Chương trình này giới thiệu hai công thức giảm cân bằng hạt bơ đó là trà và sinh tố hạt bơ.

1. Trà hạt bơ

Nguyên liệu: 1 hạt bơ 1 lít nước.

Cách làm:

Bước 1: Cắt hạt bơ thành từng lát dày khoảng 1cm.

Bước 2: Đun các lát hạt bơ đã cắt trong vòng 30 phút.

Trà hạt bơ sẽ có màu vàng nhạt, có thể bảo quản và uống trong vòng từ 1 - 2 ngày. Bạn có thể cho thêm vài lát chanh tươi hoặc nước chanh tươi để vị trà hạt bơ thêm ngon miệng.

Chương trình của Nhật Bản cũng giới thiệu một nữ nghệ sĩ đã thử uống trà hạt bơ trong vòng 2 tuần, tác dụng mang lại vô cùng hiệu quả. Từ một người ham ăn nhưng sau uống trà cô không còn cảm giác thèm ăn, trong khi đó đường huyết được giữ ở mức ổn định.



Một nữ nghệ sĩ khác cũng thử trà hạt bơ và cho kết quả giảm được gần 8kg, vòng eo còn giảm liền 8cm nhờ công thức trà này.

2. Sinh tố hạt bơ

Đừng tưởng chỉ có thịt quả bơ mới làm được sinh tố. Hãy thử công thức sinh tố hạt bơi cùng một số loại hoa quả khác để có tác dụng giảm cân thần kỳ.



Nguyên liệu: 4 quả táo, 2 quả chanh, 1 quả chuối, 1 bó mùi tây, 1 nhánh rau chân vịt, 1 miếng gừng, 1/3 hạt bơ.

Cách làm:

Bước 1: Cắt nhỏ các nguyên liệu thành miếng để dễ xay.



Bước 2: Xay nhuyễn tất cả nguyên liệu thành sinh tố.



Từ nay chị em ăn quả bơ nhớ giữ lại hạt, ăn bơ không lo béo vì đã có hạt bơ để giảm cân. Tuy nhiên, những người có đường dạ dày, tiêu hóa kém thì không nên uống nhiều hai loại đồ uống này để tránh làm tình trạng trầm trọng hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sinh tố bơ thơm ngon, giảm cân.