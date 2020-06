Hát 'Cung đàn vỡ đôi', Ninh Dương Lan Ngọc khiến 2 nghìn fan 'chạy mất dép'

Là một trong những giọng ca "danh bất hư truyền" của showbiz Việt, Ninh Dương Lan Ngọc thường không ngần ngại cover các ca khúc hot hit của nghệ sĩ khác, từ đàn anh đàn chị cho tới đàn em.

Và gần đây nhất, nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" đã quyết định cover ca khúc "Cung đàn vỡ đôi" - sản phẩm âm nhạc mới ra mắt gần đây của Chi Pu. Chỉ cover "sương sương" trong livestream, thế nhưng Ninh Dương Lan Ngọc đã thực sự gây ra một sự "đổ vỡ" không hề nhẹ. Sau màn cover này, có lẽ Cung đàn của Chi Pu không chỉ "vỡ đôi" và có lẽ đã "vỡ tan".

"Cung đàn vỡ đôi" là một ca khúc có tone khá thấp, thuộc diện khá dễ hát. Nhiều khán giả khi mới đầu xem livestream đã dự đoán rằng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ khá thuận lợi khi lựa chọn cover ca khúc phù hợp với chất giọng của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là "một cú lừa", Ninh Dương Lan Ngọc đã liên tục "mặc kệ" beat nhạc, quên lời, "bẻ cong" các nốt nhạc khiến người nghe khó có thể nhận ra bài hát gốc.

Màn thể hiện khả năng âm nhạc, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến cho một bộ phận khán giả bị shock và "biến mất bí ẩn". Bằng chứng là ở đầu livestream, Ninh Dương Lan Ngọc có lượt xem khá cao: hơn 4 nghìn fan. Thế nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nữ diễn viên cất giọng hát, lượng người xem livestream tụt dốc không phanh. Khi Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu hát vào phần điệp khúc cao trào thì cũng là lúc lượt xem tụt xuống mức đáy, chỉ còn khoảng hơn 2.6 nghìn lượt.

Chính nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng nhận ra điều này và quyết định ngừng thử sức với "Cung đàn vỡ đôi".

Lượt người xem liên tục tụt giảm khi Ninh Dương Lan Ngọc hát

Dù sao thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã rất cố gắng trong phần cover lần này. Tuy giọng hát không được đánh giá cao nhưng với phong thái tự tin, duyên dáng và đặc biệt là ưu điểm biết "dừng đúng lúc" của mình, Ninh Dương Lan Ngọc và các màn cover bài hát luôn được khán giả yêu thích đón xem.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ