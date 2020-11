Hậu bão số 12, mưa lũ lên nhanh, người dân miền Trung phải sơ tán ngay trong đêm

Khoảng 19 tối qua, mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường đi vào huyện Đồng Xuân đều bị ngập trên 1m. Ở những vùng trũng thấp có nơi ngập sâu đến 3m. Nước lũ đồ về dồn dập khiến cho nước tại các hồ thủy điện thủy lợi trên thượng nguồn sông Kỳ Lộ phải xả lũ khẩn cấp.

Người dân Phú Yên phải di tản trong đêm do ngập lụt

Chính quyền huyện Đồng Xuân đã lên phương án di dời hơn 2000 nhân khẩu khỏi các vùng trũng thấp đến các nơi tránh trú an toàn. Tại một số tuyến đường ngập, các đơn vị chức năng đã tiếp hành lập rào chắc để cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các vùng trũng

UBND tỉnh Phú yên cũng đã yêu cầu lực lượng quân đội và công an tới hỗ trợ huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu để ứng phó với lũ lụt. Do đó người dân nơi đây đã kịp thời được lực lượng cứu hộ đưa đi sơ tán khẩn trương ngay trong đêm.

Người dân phải di tản ngay trong đêm

Tại thị xã Sông Cầu, từ khoảng 15 giờ đến giữa đêm qua 10/11, lực lượng chức năng đã nỗ lực để tiếp cận các khu vực vùng trũng thấp nhằm đưa các hộ dân tại Khu phố Long Phước, Long Bình, phường Xuân Phú đang bị ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn.

UBND thị xã Sông Cầu cũng cho biết, mưa lũ lần này đã khiến cho nước Sông Cầu dâng cao, tương đương với đợt lũ lịch sử năm 2009. Đến khoảng 23h đêm qua, nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên đã tạnh mưa, nước cũng đã rút dần.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 nên trong ngày và đêm qua 10/11 các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ghi nhận được là từ 40-80mm, riêng Thùa Thiên Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100-180mm, có nơi trên 200mm.

Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn tại Trung Bộ

Dự báo từ nay đến hết ngày 12/11, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa giao động từ 100-250 mm/đợt, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Hà tĩnh và Quảng Bình, Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa ~100mm/đợt.

Thừa Thiên Huế là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão số 12

Vào lúc 3h30 sáng nay 11/11 cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng phát đi thông báo về tin lũ khẩn cấp trên các sông tại Trung Bộ và Tây Nguyên. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa được cảnh báo có khả năng cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Từ nay đến hết 13/11 cần lưu ý lũ trên các sông tại khu vực Quảng Bình, Quảng trị.

Theo Thiên Bình/SKCĐ