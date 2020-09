Hậu bão số 5, sinh viên Đà Nẵng 'khóc thét' khi phòng trọ ngập nước, mọi sinh hoạt đều ở trên giường

Do ảnh hưởng của bão số 5 , từ đêm 17/9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra những trận mưa lớn trên diện rộng và vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Học sinh và sinh viên đã được cho nghỉ học để tránh bão, đồng thời không nên ra ngoài đường để tránh gặp phải nguy hiểm.

Phòng trọ sinh viên tại Đà Nẵng hậu bão số 5

Sau khi những đợt mưa lớn kéo dài, phòng trọ của nhiều sinh viên đã biết thành biển nước, nước mưa cùng với nước bẩn tràn vào nhà đến tận mép giường. Nhẹ thì bị dột, nghiêm trọng hơn thì phải thức cả đêm để tát nước ra ngoài.

Nước bẩn hòa với nước mưa ngập đến tận giường

Nhiều bạn sinh viên đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh phòng trọ bị ngập nước, nhiều phương tiện ngâm nước quá lâu cũng bị hư hại. Mọi hoạt động dường như chỉ xoay quanh chiếc giường tầng.

Bao nhiêu đồ đạc chất hết lên giường, sinh viên không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu

Nhìn cảnh tượng này ai cũng phải "khóc thét"

Phòng trọ "mỏng manh" đã bị bay mất mái

Sinh viên đành trèo lên giường tầng cao nhất chờ nước rút

Bão số 5 di chuyển hướng vào miền Trung, gây mưa lớn trên cả nước

