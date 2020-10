Hậu thông tin Lay (EXO) mở công ty giải trí riêng, chủ tịch Lee Soo Man đích thân gửi lời chúc mừng

Cuộc sống mà bạn muốn sẽ được sinh ra một cách “xứng đáng nhất”. Chúng tôi mong chờ được xem ai sẽ là người mạnh nhất, táo bạo nhất và kiên trì nhất. Nhân danh tứ thần Huyền Vũ (Toàn năng), Chu Tước (Vocal), Thanh Long (Rap) và Bạch Hổ (Dance), chúng tôi tuyển những thực tập sinh đầu tiên của Chromosome Entertainment Group trong năm 2020. Sự biến hoá của các ngôi sao, cuộc thử nghiệm bắt đầu! LOGO cuối cùng của Tứ thần đã được tiết lộ!”

Lay được chủ tịch Lee Soo Man đích thân gửi lời chúc

Trước thông tin này, Lee Soo Man, người sáng lập SM Entertainment, đã để lại lời nhắn chúc mừng đến thành viên Lay của EXO. Một cư dân mạng đã đăng một đoạn video ngắn ghi lại cảnh người sáng lập SM Entertainment gửi lời chúc mừng đến thành viên nhóm nhạc thần tượng.

Lee Soo Man mở đầu video bằng lời chào và bày tỏ sự phấn khích sau khi nghe tin về công ty mới của Lay. Lee Soo Man đã không tiếc lời khen ngợi về Lay khi anh ấy nói, "Lay đã có đôi mắt lấp lánh từ khi còn nhỏ và anh ấy rất siêng năng khi học nhảy. Anh ấy siêng năng trong mọi việc anh ấy làm."

Chủ tịch của SM cũng nói thêm, "Anh ấy coi trọng mối quan hệ giữa mọi người. Và tôi nghe nói anh ấy sẽ thành lập một công ty giải trí và tôi muốn chúc mừng anh ấy. Tôi tin rằng Lay có tiềm năng trở thành nhà sản xuất và người sáng lập công ty thành công như những gì anh ấy đã thể hiện trước đây. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể tạo ra một công ty có thể trở thành số một ở Trung Quốc và có thể là cả thế giới."

Theo Thanh Thùy/SKCĐ