Hậu trường cảnh hôn 'đu cây' của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà được fan chia sẻ rầm rộ vì quá ngọt ngào

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà với sự tham gia của bộ 3 diễn viên trẻ Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành đang trở thành một trong những bộ phim hot nhất thời điểm hiện tại. Đặc biệt, sau khi anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long) từ Sing trở về sau 9 năm du học, quyết theo đuổi Tiêm Tiêm khiến nhiều fan phát cuồng.

Xác định tình cảm với Tiêm Tiêm từ lâu, Lăng Tiêu quyết định tấn công nửa kia hết mình. Để nhanh chóng có được người thương, Lăng Tiêu bắt đầu tung chiêu dồn dập bằng các màn thả thính siêu ngọt khiến cô em út lơ ngơ chỉ biết câm nín, đỏ mặt.





Vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, miệng nói những lời cay độc nhưng thực chất trong lòng Lăng Tiêu lại rất thương yêu Tiêm Tiêm. Tình yêu của anh chàng là xác định tương lai, lâu dài để bên nhau cả đời chứ không phải chốc lát, thoáng qua.

Cảnh hôn ngọt ngào được hé lộ cuối trailer.

Hết thả thính ngọt ngào, Lăng Tiêu còn không ngại có những hành động skinskip với em út. Hết hôn trộm khi đang ngủ, Lăng Tiêu còn hôn công khai, dỗ dành Tiêm Tiêm bằng những hành động cực ngọt khiến người xem tan chảy.

Đặc biệt, cảnh hôn truyền thuyết dưới gốc cây được hé lộ cuối trailer phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà của Lý Tiêm Tiêm ( Đàm Tùng Vận ) và anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long). Thậm chí, ngay khi rò rỉ, cảnh hôn này còn nhanh chóng leo lên top hot search của Weibo.

Mới đây, video hậu trường của cảnh phim được tiết lộ, hé lộ nhiều điều thú vị. Hóa ra, cảnh hôn này không hề ngọt ngào, lãng mạn như phim. Đàm Tùng Vận chỉ cao 1,62m trong khi chiều cao của Tống Uy Long là 1,85m. Sự chênh lệch hơn 20cm khiến Tống Uy Long phải bế đàn chị lên để thực hiện cảnh hôn để không gây ảnh hưởng đến quá trình quay phim.

Nhưng hậu trường lại không được ngọt ngào như thế.



Chính vì thế, Đàm Tùng Vận bị 'treo lơ lửng' trên thân cây, lưng áp vào phần cây thô cứng nên cũng không thoải mái chút nào. Chưa kể, hai diễn viên phải đóng cảnh thân mật trước cái nhìn chăm chú của đoàn làm phim và khán giả vây quanh.



Phim hiện được phát sóng trên FPT Play và Keeng Movies.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ