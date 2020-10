'Mất máu' trước cảnh hậu trường 'lăn giường' của cặp chính Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Tập 21, 22 của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã khiến người xem phải 'rửa mắt' không biết bao nhiêu lần bởi những cảnh quay tình cảm vô cùng táo bạo và nóng bỏng . Sau nụ hôn lãng mạn giữa trời tuyết, Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) hí hửng kéo nhau về nhà để tiếp tục... "công chuyện".

Đây cũng là thời điểm nụ hôn táo bạo ở hành lang lên sóng. Cảnh hôn này đã được hé lộ từ khi phim mới phát sóng, đến bây giờ khán giả mới được xem tận mắt càng không khỏi hú hét. Đây không chỉ đơn giản là nụ hôn ngọt ngào khi tỏ tình, nụ hôn này vô cùng nóng bỏng. Viên Soái không ngừng áp sát bạn gái, tấn công không ngừng nghỉ. Đáng tiếc, đang giây phút cao trào thì cả 2 bị Lý Tiểu Xuyên (Vương Dĩ Luân) phá đám.

Sau đó, cặp đôi tiếp tục kéo nhau 'lăn giường'. Tuy nhiên, cảnh quay quan trọng nhất trên giường lại bị cắt đi vô cùng đáng tiếc, khiến nhiều khán giả... tụt hứng. Không lâu sau đó, ekip làm phim đã nhanh chóng đăng tải clip hậu trường nhằm chiêu đãi người xem.

Tập 21 còn có thêm cảnh khóa môi dưới gầm bàn cực hot được trailer hé lộ trước đó. Khi đang thân mật thì cặp đôi lại bị gián đoạn khi Kiều Na (Triệu Viên Viên) đi ngang qua. Thế nhưng, Kiều Na vừa mới rời đi thì Viên Soái và Giang Quân lại tiếp tục nụ hôn. Chỉ đến khi 'bóng đèn' Từ Lê (Tiêu Yến) xuất hiện mới khiến mọi chuyện dừng lại.

Điều đáng nói, khi nhớ lại nụ hôn bịt mắt dưới tuyết đầy lãng mạn trước đó, cả Bạch Lộc và La Vân Hi đã có những chia sẻ khá thú vị trên Weibo. Theo Bạch Lộc, đây chính là cảnh quay cô vô cùng tâm đắc khi bản thân chính là người gợi ý cảnh hôn này.

Nữ diễn viên còn tiết lộ, cô từng hỏi La Vân Hi trước khi quay rằng liệu anh có khóc không, La Vân Hi trả lời “Sao lại khóc chứ” nhưng cuối cùng anh chàng vẫn khóc. Nụ hôn dưới tuyết đầu mùa của cặp chính trong phim ngay lập tức leo thang top tìm kiếm với hàng ngàn bình luận trầm trồ vì độ ngọt ngào khó cưỡng.



hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Bấn loạn trước cảnh hôn bịt mắt của Bạch Lộc và La Vân Hi trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ