Lụi tim trước loạt ảnh hậu trường của Seohyun - Go Kyung Pyo trong Private Lives

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người mẹ dũng cảm lấy thân mình che chở cho con khỏi sự tấn công của 2 con chó dữ

Vụ tấn công kinh hoàng này xảy ra tại Anaheim, California, Mỹ. Khi thấy đứa con nhỏ đang bị 2 con chó lao vào tấn công người mẹ đã liều mình lấy thân che chở cho trước khi có người đến trợ giúp.