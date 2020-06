 Hậu trường siêu lầy của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn khiến khán giả cười ngất

Được phát sóng vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên Tencent TV, "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" khiến bao khán giả mê mệt bởi nội dung hấp dẫn, bất ngờ với nhiều tình tiết hài hước và màn tung hứng cực kỳ ăn ý giữa các diễn viên.

Trong đó, không thể kể đến cô nàng tam công chúa háo sắc chỉ mê trai đẹp Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư), "bình dấm chua" Hàn Thước (Đinh Vũ Hề), cặp đôi chuyên đi phá đám Tử Duệ (Ngô Dật Ca) – Bạch Cập (Lưu Thư Nguyên), thanh niên nghiêm túc Bùi Hằng (Thịnh Anh Hào), Tô Mộc (Quyền Bái Lâm), Trần Sở Sở (Chu Tử Hinh)... đều khiến "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Thôi thì ảnh ai đăng người đó đẹp nhé.





Dù không quy tụ dàn sao đình đám, nhưng bù lại "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" lại toàn trai xinh gái đẹp, trẻ trung vô đối, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính cực kỳ tự nhiên, ngọt ngào và đáng yêu hết nấc.

Sao 2 anh lại dính nhau thế này?

Và tất nhiên, không chỉ trên màn ảnh nhỏ, ngay cả hậu trường thì các diễn viên trong phim cũng lầy lội và hài hước không kém. Chính vì thế, loạt ảnh hậu trưởng của "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" khiến khán giả phải ôm bụng cười vì quá mặn mòi và ... khó đỡ.

Làm quả ảnh thật ngầu chứ?

Không gì ngăn cản được nhã hứng chụp ảnh của chúng ta.

Có ảnh nào nghiêm túc không?

Nóng quá, chợp mắt tí nào.

Đừng vội ngủ khi lũ bạn còn thức.

Thế này đã đủ ngầu chưa?

Toàn trai xinh gái đẹp thôi.

Ai cũng có hoa luôn nhé.

Thấy chúng mình đẹp đôi không?



Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST/Đêm Trăng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ