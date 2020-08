CĐM 'bị dọa' bởi cảnh hậu trường của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, thế mà Viên Băng Nghiên vẫn đóng 'ngon ơ'

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ hot nhất thời điểm hiện tại. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).



Ban đầu, Toàn Cơ vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Thế nhưng vì trả thù mà Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân. Nhờ lập được nhiều chiến công trước đó, nàng được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Poster phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.



Toàn Cơ đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần ở 9 kiếp.



Khi bộ phim liên tục nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, đoàn làm phim đã tung ra hậu trường 'tình bể bình' của cặp đôi chính. Chưa dừng lại ở đó, mới đây ekip sản xuất còn hé lộ thêm bức ảnh hậu trường trường treo mình trên cao của các diễn viên khiến khán giả thót tim.

Ảnh hậu trường trên cao của phim được hé lộ.

Có thể thấy, diễn viên bị treo lơ lửng giữa không trung với độ cao khủng chỉ với một sợi dây cáp mỏng manh. Nhìn hình ảnh, nhiều người đoán đây có thể là nữ chính Viên Băng Nghiên. Nhưng dù có là diễn viên nào hay là người đóng thế đi chăng nữa, việc treo ở trên cao như vậy là rất nguy hiểm.



Đến thời điểm hiện tại, phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát vẫn đang tiếp tục được trình chiếu, đi theo hướng bất lợi cho nam chính Vũ Tư Phượng. Dù 'hắc hóa' nhưng Tư Phượng lại bị Toàn Cơ hiểu lầm, đánh bị thương và nói ra những lời lẽ gây tổn thương.



Hậu trường cảnh hôn của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ