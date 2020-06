Hé lộ hình ảnh hiếm hoi trong đám hỏi Công Phượng: Cô dâu xinh đẹp khoác tay bố đầy xúc động

Đúng 18h tối 3/6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã kín đáo tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái lâu năm. Được biết đến là một người kín tiếng, không muốn chuyện đời tư của mình trở thành để tài của giới truyền thông và các trang mạng xã hội nên cầu thủ người Nghệ An chỉ tổ chức lễ ăn hỏi dưới sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình

Sau khi tổ chức lễ đính hôn ấm cúng tại gia đình nhà gái, Công Phượng và Viên Minh đã cùng nhau di chuyển đến một khách sạn 5 cao cùng ở TP.HCM để tiếp tục tổ chức bữa tiệc dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết.

Viên Minh khoác tay bố vào trong lễ đường.

Buổi lễ quá kín đáo nên rất ít hình ảnh được truyền ra ngoài. Tuy nhiên, một người bạn của cặp đôi đã chia sẻ hình ảnh ý nghĩa, khoảnh khắc cô dâu Viên Minh khoác tay cha, hạnh phúc tiến vào lễ đường.

Người chia sẻ video hiếm hoi về đám hỏi của Công Phượng và bạn gái chính là Lục Bảo Trang - bạn gái cũ của tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy. Cô nàng còn than thở sau khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ: "Đi dự lễ đính hôn mãi thôi. Khi nào mới tới lượt mình"...

Ngay sau tin Công Phượng đính hôn, profile của bạn gái tiền đạo cũng được mọi người tìm kiếm. Tuy nhiên, Viên Minh không phải bằng tuổi Công Phượng như thông tin trước đó đã đưa. Thực tế, cô nàng sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi.

Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng thích tập trung cho sự nghiệp và trình độ học vấn. Mới năm ngoái, Viên Minh đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT rồi về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.

Hình ảnh hiếm hoi của cô dâu trong lễ ăn hỏi.

Từ hình ảnh chụp lại lúc 2 gia đình tổ chức đính hôn cũng cho thấy, bố Tô Ngọc Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Ông sinh năm 1967, trình độ học vấn Cao học, trình độ nghiệp vụ Quản trị Kinh doanh ngân hàng.

Được biết, ông Tô Duy Lâm được tái bổ nhiệm vào chức vụ trên năm 2017. Trước đó, ông đã giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ, từ năm 2012 đến nay.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ