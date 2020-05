Hé lộ lời khai của nam thanh niên lén quay clip phụ nữ đi vệ sinh ở Nghệ An

Nam thanh niên khai báo với Công an rằng, do say rượu nên đã dùng điện thoại quay lén khi chị H. đi vệ sinh.

Ngày 28/8, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An ) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ 1 nam thanh niên bị đánh hội đồng do mâu thuẫn tại một nhà hàng.

Cụ thể, tối ngày 27/5, chị H. (ngụ tại xã Thái Hòa) cùng chồng và bạn bè đến nhà hàng ở phường Hòa Hiếu ăn uống, Khoảng 21h cùng ngày, chị H. đi vệ sinh tại nhà hàng thì bị một nam thanh niên quay lén. Phát hiện sự việc, chị H. báo cho chồng và đề nghị chủ nhà hàng kiểm tra camera an ninh.

Khi xác định được nam thanh niên có hành vi quay lén chị H., mọi người đã yêu cầu nam thanh niên cho kiểm tra điện thoại. Trong điện thoại phát hiện 2 đoạn video quay lén chị H.. Bất bình trước hành vi biến thái này, nhiều người trong nhà hàng đã xông vào đánh nam thanh niên này.

Nam thanh niên bị đánh hội đồng vì quy lén phụ nữ trong nhà vệ sinh

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an thị xã Thái Hòa. Cơ quan chức năng đã đưa nam thanh niên về trụ sở làm việc. Qua lấy lời khai xác định được nam thanh niên này ngụ tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tại trụ sở Công an thị xã, nam thanh niên khai, do nhậu say nên đã dùng điện thoại quay lén chị h. khi đang đi vệ sinh. Nam thanh niên sau đó đã xin lỗi, hai bên hòa giải, bỏ qua.

Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản, làm rõ vụ việc theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video. Quay lén nữ sinh ở Hà Nội

Theo Nga Đỗ/SKCĐ