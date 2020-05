Hé lộ lý do Đoàn Văn Hậu bị CLB Hà Lan cắt giảm lương

Mới đây, trang chủ CLB Heerenveen (Hà Lan) đã đăng tải thông báo cho biết, đội bóng đã đạt được thỏa thuận với toàn bộ nhân viên cũng như các cầu thủ, trong đó có Văn Hậu, về việc cắt giảm lương tạm thời.

Nguyên nhân của việc cắt giảm lương này là do sự ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Chi tiết của kế hoạch cắt giảm lương không được ông Cees Roozemond tiết lộ, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, không loại trừ khả năng Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sẽ bị cắt giảm lương tới 30%. Đây là mức cắt giảm đang được thực hiện ở nhiều đội bóng khác thời COVID-19.

Đoàn Văn Hậu thường xuyên ra sân trong đội hình trẻ của CLB Heerenveen

Được biết, mức lương hiện tại của Đoàn Văn Hậu tại CLB Heerenveen là 450.000 euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng) trước thuế. Trung bình mỗi năm cầu thủ này bỏ túi 217.000 euro. Văn Hậu dù không thường xuyên ra sân trong đội hình 1 mà chỉ chơi trong giải trẻ nhưng Văn Hậu đang nhận mức lương cao thứ 4 tại Heerenveen do mức lương đó là quy định của giải VĐQG Hà Lan.

Ở một diễn biến mới nhất, khi hợp động cho mượn Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội và SC Heerenveen sắp kết thúc, phía đội bóng Hà Lan đã gửi email đàm phán tới CLB Hà Nội với thành ý muốn giữ chân Văn Hậu ở lại Hà Lan thêm 1 năm nữa.

Gần đây, Đoàn Văn Hậu cũng liên tiếp đón nhận các tin vui. Anh vừa vinh dự được tờ báo thể thao số 1 châu Á Fox Sport Asia ghi danh trong Top 9 hậu vệ xuất sắc nhất châu Á, bên cạnh những tên tuổi huyền thoại ở châu lục như Maya Yoshida (Nhật Bản), Hong Myung-Bo (Hàn Quốc), Mehdi Mahdavikia (Iran), Sun Ji Hai (Trung Quốc)... Với việc lọt vào danh sách này, Đoàn Văn Hậu có cơ hội tiếp tục lọt vào top 3 hậu vệ xuất sắc nhất châu lục.

2019 là một năm thành công của Đoàn Văn Hậu



Đối với bóng đá trong nước, đếm 26/5 vừa qua, tại lễ trao giải Quả bóng Vàng, Đoàn Văn Hậu đã xuất sức giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cầu thủ quê Thái Bình nhận giải thưởng này.

Thành tích này của Đoàn Văn Hậu đã vượt qua thành tích của 3 người đàn anh là Phạm Văn Quyến (2000 và 2002), Nguyễn Thành Long Giang (2006 và 2007) và Nguyễn Văn Quyết (2010 và 2011) trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam 3 lần liên tiếp được vinh danh.

Cơ bắp "khủng" của Đoàn Văn Hậu sau thời gian thi đấu tại Hà Lan

