Hé lộ lý do người dùng TikTok toàn cầu đột ngột mất hết lượt like

Mới đây, nhiều người dùng TikTok trên thế giới đã thông báo hiện tượng số lượng like (thích) các video của họ bất ngờ trở về con số 0. Qua xác minh, hàng chục ngàn người dùng trên toàn cầu đã gặp phải sự cố tương tự, các video vốn dĩ có hàng ngàn lượt thích thì nay bất ngờ mất sạch, không còn một dấu vết.

Hiện tượng này đã gây ra sự náo loạn trên mạng xã hội , đặc biệt là trên Twitter. Rất nhiều người dùng TikTok đã lên nền tảng mạng xã hội này để bày tỏ sự thất vọng của họ. Một số người còn lo ngại đây có thể là dấu hiệu cho thấy "ngày tàn" của TikTok đang đến gần.

Người dùng TikTok toàn cầu mất hết lượt like

Để trấn an dư luận, TikTok đã nhanh chóng lên tiếng. Đại diện của nền tảng chia sẻ video này đã đăng tải thông qua tài khoản trên Twitter:

"Xin chào cộng đồng TikTok! Chúng tôi biết rằng một số người dùng đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố và chia sẻ thông tin cập nhật tại đây!"

Được biết sự cố của TikTok, bắt đầu từ chiều 9/7. Những người dùng ở Mỹ và Anh là những đối tượng đầu tiên gặp sự cố mất lượt thích. Chỉ trong một vài giờ, tất cả các video xuất hiện trên trang người dùng, dòng tin tức từ những người theo dõi và trang For You đều hiển thị số lượng lượt bằng 0. Theo báo cáo trên Downdetector - một địa chỉ chuyên theo dõi sự cố ngừng hoạt động của các trang web, dịch vụ và ứng dụng trực tuyến, có hơn 17.000 người dùng TikTok đã gặp sự cố này.

Về nguyên nhân của sự cố này, TikTok nói trong một thông báo tới The Verge:

"Vấn đề này có thể đến từ lưu lượng truy cập nhiều hơn thường lệ trên máy chủ của chúng tôi ở Virginia và gây ra gián đoạn tạm thời. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề và đang điều tra nguyên nhân và sẽ chia sẻ cập nhật khi có thông tin".

Your browser does not support HTML5 video.

Quay clip la hét với vịt, chàng trai có 3 triệu fan TikTok

Xem thêm: TikTok lại bị chính phủ Mỹ điều tra vì điều này

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ