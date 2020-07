Hé lộ lý do sốc khiến hàng loạt siêu thị từ chối mua dừa do khỉ hái lượm ở Thái Lan

Tổ chức này cũng chỉ ra, họ đã tìm thấy những “trường dạy khỉ” – nơi những con khỉ bị săn bắt bất hợp pháp từ khi còn là con khỉ non ớt. Sau đó chúng được đưa về các trại huấn luyện và được dạy các kỹ năng hái lượm hoa quả cũng như đi xe đạp, chơi bóng rổ để phục vụ trong ngành giải trí

Theo tính toán mới nhất của tổ chức này, một con khỉ trưởng thành có khả năng hái tới 1.000 quả dừa mỗi ngày. Trong khi đó, một người đàn ông khỏe mạnh chỉ có khả năng hái được 80 quả dừa mỗi ngày.

Khỉ bị huấn luyện thành lao động hái dừa ở Thái Lan

Thông tin về việc nhiều trang trại bóc lột “sức lao động” của khỉ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những người bảo vệ thiên nhiên đã thể hiện “sự căng thẳng cực độ” trước hành vi này.

PETA từng miêu tả: “Một con khỉ bị nhốt trong lồng trên xe tải được quan sát thấy đã điên cuồng lay song sắt của lồng giam nhằm thoát ra ngoài, một con khác thì la hét tuyệt vọng nhằm chạy trốn khỏi người huấn luyện”.

Thậm chí PETA còn hé lộ, khỉ sẽ bị nhổ răng nếu cố gắng tìm mọi cách để cắn những người huấn luyện hoặc phản kháng. Và còn nhiều những hành động đáng sợ khác lũ khỉ phải chịu khi không nghe lời.

Ngay sau khi PETA phát đi cáo buộc rung mình này, nhiều hãng bán lẻ tại thị trường Anh đã tuyên bố dừng mua một số sản phẩm dừa có liên quan đến lao động khỉ ở Thái Lan.

Waitrose, Ocado, Co-op và Boots cam kết sẽ loại bỏ nhiều sản phẩm khỏi kệ hàng của các siêu thị, trong khi Morrisons cho biết đã dừng bán sản phẩm từ dừa do khỉ Thái Lan hái.

Trước cáo buộc này, hôm 3/7 vị hôn thê của Thủ tướng Anh – bà Carrie Symonds đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi các siêu thị tại nước này tham gia chiến dịch phản đối các sản phẩm làm từ dừa do khỉ hái lượm.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 hãng bán lẻ tại Anh xác nhận sẽ dừng bán các sản phẩm từ dừa liên quan đến lao động khỉ bị cưỡng bức ở Thái Lan. Họ cho rằng, không thể chấp nhận được hành động này.

