Mức thu nhập của stylist cho sao Hàn liệu có thực sự khủng như tưởng tượng?

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm làm tân giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Sáng nay 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chính thức bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2020.